Para hoy se espera un predominio de cielos nubosos a causa de la borrasca Claudia

La borrasca Claudia provoca 150 incidencias en Andalucía, sobre todo en Huelva

Hoy viernes 14 de noviembre, se espera un predominio de cielos nubosos en España a causa de la borrasca Claudia, que permanecerá estacionaria al noroeste peninsular. La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, da los detalles de la previsión para hoy.

"Las lluvias están aquí para quedarse hasta por lo menos el domingo. La razón, la borrasca Claudia que se queda, que se queda anclada en las costas gallegas y va a seguir trayendo consigo mucha precipitación de manera generalizada en la mayor parte del país", ha explica Alker.

Para la jornada de hoy, se pide especial precaución al viento que sigue soplando con fuerza en la mitad norte peninsular, donde se pueden rebasar los 120 km/h. "Los vientos de componente sur también favorecen a que a orillas del Cantábrico tengamos un día con muy poquita nubosidad", ha añadido la meteoróloga.

En cuanto a precipitaciones, Rosemary Alker destaca que las más intensas se vuelven a dar en zonas del oeste peninsular, también en el centro. "Lluvias más debilitadas en puntos del archipiélago canario, también en Baleares y las temperaturas, que van a ser algo frescas en zonas de interior con máximas que tan solo llegarán a los 12 grados en León, 14 en Salamanca o 15 en Cáceres", apunta.

"Tan solo a orillas del Mediterráneo y en ambos archipiélagos nos quedamos con valores que rebasan los 20 grados", detalla Alker. En las islas Canarias, habrá un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y se contempla la posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve con nieve en cumbres de los Pirineos, en el sistema Central y Sierra Nevada.

Las temperaturas irán en descenso en la mayor parte del país y se registrarán aumentos en el Ebro y en la fachada oriental peninsular, al tiempo que se registrarán heladas débiles en cumbres del Pirineo.

En cuanto a los vientos, se espera que soplarán flojos del este en el tercio nordeste peninsular, y se darán intervalos fuertes en los litorales atlánticos y del sureste peninsular y en las islas Baleares.

La Aemet anticipa además rachas muy fuertes que afectarán a los principales entornos de montaña del centro y norte peninsular y Mallorca, y que podrán ser localmente huracanadas en cumbres de montañas del norte. Mientras, en Canarias, el viento será moderado de componente oeste.