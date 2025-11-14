Esperanza Buitrago Agencia EFE 14 NOV 2025 - 07:41h.

Caen más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Ávila y Cáceres

Alerta en Ávila y Cáceres, en directo: la Aemet avisa de lluvia extrema y riesgo de inundaciones

La noche ha sido tensa en muchas localidades de Cáceres y Ávila, donde la borrasca Claudia ha mantenido en vilo a sus vecinos. Los ríos amenazan con desbordarse. De hecho, el Tormes a su paso por El Barco de Ávila ya se ha desbordado. El norte de la provincia de Cáceres y el sur de Ávila están en alerta roja. Al filo de la media noche, se ha enviado el mensaje de sistema ES-Alert.

El río Tormes ha llegado a desbordarse a su paso por localidades como El Barco de Ávila. Hay riesgo de desbordamiento también en otros ríos de las cuencas del Tajo y el Duero.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible "peligro extraordinario". Y es que las intensas lluvias caídas desde la noche del jueves han dejado más de 120 litros, por metro, cuadrado en algunos puntos.

El sistema central en alerta por las precipitaciones

Lo peor en esa zona del sistema central. La provincia de Cáceres y el sur de Ávila han estado toda la madrugada en alerta roja por riesgo extremo de lluvias.

Al menos dos carreteras, han sido cortadas al tráfico en la provincia de Ávila y se pide mucha precaución y evitar desplazamientos innecesarios. Se ha declarado la situación 2 de emergencia prevista en el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl).

En torno a las 23.30 horas se ha enviado mensaje a través del sistema ES-Alert a la zona sur de la provincia de Ávila, aunque también ha llegado a los teléfonos de los vecinos de la capital -centro- para avisar de la previsión de "fuertes lluvias en las próximas horas".

La borrasca en Extremadura

El mismo mensaje de alerta ha llegado a la población en Extremadura, donde también se ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

Cinco localidades extremeñas, todas en la provincia de Cáceres, se han entre las más lluviosas de España al haber registrado unos valores acumulados que van desde los 145,6 litros por metro cuadrado recogidos en Tornavacas, solo por detrás de Puerto del Pico (Ávila), con 148 l/m2, hasta los 96,2 l/m2 de Nuñomoral.

Los municipios cacereños de Piornal y Garganta la Olla, con 119.2 y 102.6 l/m2, respectivamente, figuran entre las cinco localidades españolas con mayor precipitación registrada.

En cuanto al viento, Fuente de Cantos y Castuera, en la provincia de Badajoz han registrado hasta el momento la rachas más altas de la región con 109 y 99 kilómetros por hora.

No solo en Ávila y Cáceres está la situación complicada por el temporal. En la Sierra de Madrid el aviso es naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido precaución y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas por la borrasca.

"Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central. Eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución", ha escrito en un mensaje publicado a medianoche en la red social X.