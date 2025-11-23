Cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste debido a una borrasca

Calima en el archipiélago canario y temperaturas en ascenso generalizado en todo el país para la jornada de este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 23 de noviembre, que una circulación atlántica asociada a una borrasca se sitúe sobre el norte de la península y un anticiclón en el suroeste. Informa en el video Núria Seró.

La borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.

Las precipitaciones serán en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1.600-2.000 metros. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular.

En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto.

Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos. Se esperan repuntes notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios.

Heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales. En Canarias, ascensos sobre todo en las máximas, que pueden ser notables en medianías.

Soplará viento de componente oeste y suroeste en la península y Baleares. En litorales del Cantábrico, intervalos de fuerte y moderados en el resto de los litorales, siendo en el Golfo de Cádiz de componente norte.

Vientos flojos en el suroeste peninsular, moderados en el norte de Galicia y meseta norte y con intervalos de moderado en el resto sin descartar rachas muy fuertes aisladas en zonas altas del tercio oriental, Ibérica y noroeste de Galicia. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas tendiendo a amainar.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinas en zonas altas. Lluvias y chubascos persistentes en el oeste, que se producirán al principio sobre todo en la mitad occidental y se irán extendiendo después de forma generalizada al resto. Temperaturas en ascenso, que en el caso de las mínimas será notable. Viento del suroeste flojo a moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte al este de Finisterre.

Asturias. Brumas y nieblas en la cordillera. Lluvias y chubascos por la tarde, sobre todo en la mitad oeste, sin descartarlos de forma aislada y ocasional el resto del día. Temperaturas en ascenso, que será notable en el caso de las mínimas. Viento del suroeste flojo a moderado, más intenso en el litoral.

Cantabria. Probables precipitaciones por la tarde, sobre todo en la parte occidental, que no se descartan en el resto durante la madrugada. Temperaturas en ascenso, que puede ser notable en las mínimas. En el interior, viento flojo del suroeste; en el litoral, viento moderado del oeste y suroeste.

País Vasco. Probables precipitaciones de madrugada, más probables en el litoral y en al parte nordeste, que no se descartan al final del día. Temperaturas en ascenso, que puede ser notable. Viento flojo a moderado del suroeste, más intenso en el litoral.

Castilla y León. Nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas en montaña, y aumentando a cielo cubierto con más precipitaciones, sobre todo en el noroeste y al final. Cota de nieve sobre los 2000 metros. Sin descartar brumas y algún banco de niebla. Temperaturas en ascenso, puede ser notable en las mínimas en el noroeste. Heladas débiles en cotas altas de montaña del sur y este. Viento del suroeste, flojo a moderado.

Navarra. Precipitaciones de madrugada y por la noche, más probables cuanto más al norte y no se descartan el resto de la jornada. Temperaturas en ascenso, menos acusado en las mínimas en la Ribera, que puede ser notable en el resto. Viento flojo variable.

La Rioja. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros en horas centrales, y con probabilidad de precipitaciones débiles, preferentemente en la segunda mitad del día y en montaña. Temperaturas en ascenso, que puede ser localmente notable en las mínimas. Heladas débiles en cotas altas. Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado.

Aragón. Cielo nuboso en Pirineos e intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en el Pirineo, sin descartar en Cinco Villas y puntos de la Ibérica de forma más débil y dispersa. La cota de nieve comenzará baja y subirá a 1.800-2.000 metros al mediodía.

Temperaturas en ascenso, notable en las mínimas del Pirineo y en las máximas del sistema Ibérico. Heladas débiles en el Pirineo e Ibérica turolense. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el sistema Ibérico; no se descartan rachas muy fuertes en la Ibérica zaragozana al final del día.

Cataluña. Cielo nuboso en Pirineos e intervalos nubosos en el resto. Hay probabilidad de precipitaciones en el Pirineo, que no se descartan en el resto del tercio norte de forma débil y dispersa. La cota de nieve comenzará baja y subirá a 1.800-2.000 metros por la tarde.

Temperaturas en ascenso, ligero o sin cambios en las mínimas del litoral, localmente notable en Pirineos. Heladas en el Pirineo, débiles en el interior y prelitoral. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente oeste al mediodía con aumentos ocasionales de intensidad en el prelitoral.

Extremadura. Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a nuboso en el norte en la segunda mitad del día, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en montaña. Temperaturas en ascenso. Viento del suroeste al oeste, flojo en general.

Comunidad de Madrid. Cielos nubosos y cubiertos, con nubes bajas acompañadas de probables brumas y nieblas en la Sierra al final del día. Precipitaciones débiles en la Sierra al final del día que podrían ser en forma de nieve por encima de 2.000 metros. Temperaturas en aumento. Heladas débiles en zonas bajas de la Sierra y en el extremo oriental de la Comunidad. Vientos flojos variables con predominio del suroeste.

Castilla-La Mancha. Intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto, con nubes bajas acompañadas de probables brumas y nieblas al final del día en los sistemas Central e Ibérico. Precipitaciones débiles al final del día en las sierras del norte de Guadalajara que podrían ser en forma de nieve por encima de 2.000 metros.

Temperaturas en aumento. Heladas débiles en zonas bajas de la mitad oriental, en la Mancha de Toledo y de Ciudad Real y en el valle del Guadiana. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste.

Comunidad Valenciana. Cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral; máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.

Región de Murcia. Cielos en general nubosos, predominando las nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos de componente oeste, flojos en el interior y moderados en el litoral.

Baleares. Intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en Menorca y nordeste de Mallorca. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ascenso. Heladas débiles locales. Viento moderado del oeste y suroeste.

Andalucía. Cielos en general nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, salvo las mínimas de la mitad occidental, que descenderán. Heladas débiles en el interior oriental. Vientos de flojos a moderados variables, tendiendo a componente oeste.

Canarias. En el este de las islas occidentales, cielos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas en las islas orientales.

Probables lluvias al este de La Palma, que serán más frecuentes en medianías e irán remitiendo durante la mañana. Aviso amarillo por calima en las islas orientales, con concentraciones altas de polvo en superficie. Por la tarde también afectará a las islas occidentales. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ascenso moderado, incluso localmente notable en medianías y zonas altas.

Viento moderado de componente este, siendo del sureste en cumbres con intervalos de fuerte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres de La Palma y Tenerife, así como en vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura.