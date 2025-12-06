La niebla y el fuerte oleaje mantienen a once provincias en aviso amarillo y naranja este domingo

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco en alerta naranja por el temporal: la Aemet avisa de "riesgo importante"

Compartir







La niebla y las olas mantienen este domingo en aviso amarillo o naranja a once provincias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la niebla pone en riesgo a Huesca, Guadalajara, Lérida y Badajoz, mientras que Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya y La Coruña estarán en aviso naranja por el oleaje, que también pondrá en aviso amarillo a Pontevedra y Lugo que, además, estará en riesgo por viento.

Galicia se mantiene en alerta con un mar muy agitado y fuertes olas que rompen contra la costa. A lo largo del día, se registran chaparrones intermitentes y rachas de viento intensas que hacen imprescindible salir de casa con paraguas y chubasquero. Así lo cuenta en el video Xavier Collazo desde A Coruña en directo

PUEDE INTERESARTE El buen tiempo aumenta el atractivo turístico de la Navidad: más de 20 grados en Alicante y largas retenciones en Granada

El mal tiempo no ha dado tregua a la comunidad gallega durante toda la semana y, aunque para mañana no se esperan lluvias, se prevé que la alerta por fenómenos costeros continúe, manteniendo un mar revuelto. Ayer el temporal había dejado más de 150 incidencias, con vientos superiores a los 150 km/h y fuertes lluvias. Las autoridades recomiendan extremar la precaución

Desvíos por niebla en los aeropuertos andaluces

El temporal también ha afectado a otros puntos de España. La baja visibilidad por condiciones de niebla ha provocado esta mañana la desviación de hasta 17 vuelos del aeropuerto de Sevilla, afectando a miles de pasajeros. De estos vuelos, 16 fueron reubicados en el aeropuerto de Málaga, cuatro de ellos procedentes de Oviedo, Estambul, Lanzarote y Nápoles.

También se registraron complicaciones en los aeropuertos de Jerez y Granada-Jaén. En Jerez de la Frontera, un vuelo procedente de Madrid tuvo que aterrizar en Málaga-Costa del Sol debido a la escasa visibilidad. Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró también problemas de visibilidad, provocando el desvío de tres vuelos que procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona hacia Málaga-Costa del Sol.

Los problemas se produjeron principalmente durante el aterrizaje y la normalidad se restableció alrededor de las 12:00 horas.