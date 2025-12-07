Cielos cada vez más despejados salvo en el tercio noroeste y montañas de la vertiente atlántica norte por la proximidad de un frente

El buen tiempo aumenta el atractivo turístico de la Navidad: más de 20 grados en Alicante y largas retenciones en Granada

Situación anticiclónica este domingo en la mayor parte de la península y en Baleares, con temperaturas con pocos cambios respecto a la víspera pero con predominio de cielos nubosos, que estarán cubiertos en la vertiente atlántica y en zonas del tercio oriental y con abundantes nubes altas en el resto. Informa en el video Gabriel Valcárcel. Este sábado, una densa niebla alteró vuelos en el sur del país.

Excepto en el tercio noroeste y montañas de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales, la tendencia del día será a cielos cada vez más despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas irán en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico y descenderán en el norte de Castilla y León, sin cambios en el resto.

Rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en el norte de Galicia y oeste de Asturias, junto a nieblas con probabilidad de ser densas en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y depresiones del nordeste peninsular, serán los fenómenos más significativos del día.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia. Los cielos estarán nubosos y cubiertos, con probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior. Habrá precipitaciones débiles, localmente persistentes en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos moderados del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral de Coruña y Lugo.

Asturias. Intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto y probables brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el tercio occidental. Temperaturas con cambios ligeros y vientos del sur y suroeste, moderados con rachas muy fuertes en el extremo occidental y en la Cordillera.

Cantabria. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, aunque se abrirán claros durante la tarde. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de Liébana. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros. Los vientos serán del sur y suroeste, flojos y moderados con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de Liébana.

País Vasco. Predominio de nubes altas, con claros durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, con descenso de mínimas en el sur de Álava. Vientos del sur y suroeste flojos y moderados.

Castilla y León. Nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Es probable que haya alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en el oeste. Temperaturas en ligero descenso en el tercio norte y este y viento del suroeste, flojo a moderado con algunas rachas fuertes en el noreste y norte montañoso.

Navarra. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con predominio de nubes altas, y poco nubosos durante la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. En la Navarra cantábrica y en las zonas de montaña del tercio norte, vientos flojos y moderados de componente sur.

La Rioja. Habrá intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales en la Ibérica y alguna llovizna ocasional a primeras horas. Las temperaturas, sin cambios o en ligero descenso. El viento soplará del suroeste en la sierra y variable en el valle.

Aragón. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y estratos bajos, brumas y probables bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto, con heladas débiles en puntos del Pirineo. Las máximas irán en ligero ascenso en el Pirineo y sur de Teruel y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Los intervalos de viento serán de intensidad moderada en el sistema Ibérico occidental.

Cataluña. Se esperan nieblas en la depresión central por la mañana, localmente persistentes. Cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ligero acenso, con heladas débiles en puntos del Pirineo, y máximas en ligero ascenso en el tercio norte, en ligero descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento flojo del noroeste en el litoral, rolando a componente oeste localmente moderado en horas centrales; en el resto, flojo de dirección variable.

Extremadura. Intervalos de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser densas y persistentes en Vegas del Guadiana. Puede car alguna precipitación débil en el norte montañoso. Las temperaturas irán en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso.

Comunidad de Madrid. Brumas matinales y cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, que tenderán a disminuir. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Vientos flojos.

Castilla-La Mancha. Abundantes brumas y nieblas matinales que pueden ser densas, extensas y localmente persistentes en Guadalajara y en cumbres de la Serranía conquense. Cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso y las máximas ascenderán en la Serranía de Cuenca y las Sierras de Almaraz y Segura. Vientos flojos variables, con algún intervalo moderado en la mitad oriental.

Comunidad Valenciana. El cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán cambios ligeros. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

Región de Murcia. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ascenso en el sureste de la región y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

Baleares. Predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Pocos cambios en las temperaturas, si acaso un ascenso las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste.

Andalucía. Los cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en la vertiente atlántica, tenderán a quedar poco nubosos por la tarde y las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. Los vientos tendrán intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

Canarias. Intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales y temperaturas con pocos cambios, aunque pueden darse heladas débiles en cotas altas de cumbres de Tenerife y de La Palma. El viento, en general flojo, será más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales.