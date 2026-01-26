En A Coruña y también en Pontevedra las rachas de viento pueden superar los 90 km/h, y los 80 y 70 en las otras áreas de la comunidad

El alcalde de Vilaboa, Pontevedra, solicita a la Xunta decretar el nivel dos y suspender las clases ante las fuertes lluvias

La borrasca de alto impacto Joseph ha comenzado a dejar su huella este lunes en la península, con lluvias generalizadas y vientos intensos que, sobre todo en la mitad oeste, han obligado a suspender servicios ferroviarios, cortar carreteras y cancelar clases en los centros educativos.

La situación se prolongará durante toda la semana debido al paso de borrascas atlánticas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha advertido de que los acumulados de precipitaciones, junto con el deshielo que propiciarán la propia lluvia y la subida de las temperaturas, pueden dar lugar a crecidas e inundaciones.

Si al viento y las lluvias se suman el oleaje, la nieve y los aludes, 14 comunidades amanecieron hoy bajo alerta. El aviso es de color rojo en Galicia, por peligro extraordinario en la provincia de Pontevedra, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 120 mm. Los acumulados en 24 horas pueden superar 150 litros.

En A Coruña y también en Pontevedra las rachas de viento pueden superar los 90 km/h, y los 80 y 70 en las otras áreas de la comunidad. Como consecuencia, a primera hora se han cancelado en Galicia algunos servicios ferroviarios y desviado otros, y se ha ofrecido alternativa por carretera en algunas rutas.

Con posterioridad, Adif ha suspensión la circulación en su línea de Ancho Métrico entre Ferrol y Asturias y, ya en territorio asturiano, en la de Oviedo a Santander entre Llanes y El Berrón. La Xunta envío este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias hoy en el interior de Pontevedra para garantizar la seguridad de la población ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas". Se suspendieron las clases el lunes en los centros educativos y guarderías de la zona.

73 carreteras afectadas

Entre los incidentes causados por la lluvia, el viento o la nieve figuran el cierre de un paso peatonal en Pamplona por la crecida del Arga, la caída de árboles, farolas y carteles en Ibiza, el derrumbe de un muro sobre un vehículo en Piélagos (Cantabria), la suspensión de algunos viajes en la ruta marítima del Estrecho y numerosos cortes de carreteras, la mayoría por nevadas.

A mediodía, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantenía 73 vías afectadas, entre ellas la A-1 en Segovia y Madrid entre Somosierra y Cerezo de Abajo y la A-2 en Guadalajara y Soria entre Jubera y La Torresviñán, transitables pero con precaución.

En la red secundaria hay 16 carreteras cerradas al tráfico repartidas por las provincias de Almería, Granada, Teruel, Asturias, Zamora, Salamanca, Barcelona, Girona, Cáceres, Ourense y Navarra. Durante la jornada las temperaturas tenderán a subir y la cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros, según la Aemet.