El servicio va en "la línea del plan pastoral propuesto por el papa León XIV para atender a personas que experimentan la tentación de no seguir viviendo"

BarcelonaLa Iglesia de Barcelona ha impulsado un servicio de prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas "pionero en España, que va en "la línea del plan pastoral propuesto por el papa León XIV a toda la Iglesia para atender a las personas que experimentan la tentación de no seguir viviendo".

El servicio recibe el nombre de 'Spe Salvi'. "Este nuevo programa, fruto de un discernimiento ante este grave problema de nuestra sociedad, quiere establecer una red de detección y acompañamiento con toda la comunidad cristiana", han explicado desde la iglesia de la capital catalana, que ofrecerá formación y atención "directa y comprensiva" a todas las personas que lo requieran.

Para ello, los sacerdotes y agentes de pastoral de la archidiócesis contarán con una guía específica, realizada con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y de entidades especializadas, con el objetivo de prevenir, detectar comportamientos de riesgo y atender peticiones de apoyo.

Los sacerdotes, "centinelas" en la detección de conductas suicidas

"Además, se repartirán trípticos en todas las parroquias para que los laicos que colaboren tengan también herramientas para poder ayudar a personas en riesgo", ha añadido la Iglesia de Barcelona sobre un servicio que convertirá a los sacerdotes en "centinelas en la detección y acompañamiento de conductas suicidas".

Este nuevo servicio se presenta este sábado, en una jornada que acogerá el Seminario de Barcelona, presidida por el obispo auxiliar, Mons. Javier Vilanova: "Se visionará el vídeo del papa León XIV del pasado mes de noviembre de 2025 donde trataba esta problemática para, posteriormente, iniciarse una serie de intervenciones y de debates sobre los diferentes aspectos de cómo abordar esta lacra".

La iniciativa de la Iglesia de Barcelona está avalada por la Generalitat, que la ha incluido dentro del Plan Nacional de Prevención en el Suicidio de Cataluña. Según los últimos datos oficiales, en el año 2024, en la provincia de Barcelona, 390 personas experimentaron la tentación de no seguir viviendo, mientras que el suicidio es en la actualidad la primera causa de muerte no natural en Cataluña.

"Se abran a la belleza de la vida"

En noviembre de 2025, la Red Mundial de Oración del Papa, con el apoyo de la diócesis estadounidense de Phoenix (Arizona) y la colaboración de Vatican Media, lanzó un vídeo dedicado a la intención de oración de León XIV: "Recemos para que las personas que luchan con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, la asistencia y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida".

Según la Organización Mundial de la Salud, de hecho, cada año en el mundo se quitan la vida unas 720.000 personas, es decir, poco menos de 2.000 al día. Más de la mitad de los suicidios globales (56%) ocurren antes de los 50 años, y la franja de edad de 15 a 29 años se ve particularmente afectada.

Para este grupo de edad, el suicidio es la tercera causa de muerte, y entre las chicas y las jóvenes adultas es incluso la segunda. El 73% de las personas que se quitan la vida viven en países de ingresos bajos y medios, pero los países más ricas no están exentas del riesgo: en Estados Unidos, la tasa de suicidio actual es un tercio mayor que la del año 2000.