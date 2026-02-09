Las lluvias se van a concentrar en zonas del noroeste del país y a lo largo de cinco días se acumularán 300 litros allí

La borrasca Marta trae más nieve y lluvia a zonas saturadas por el agua: Gabriel García Valcárcel cuenta por qué el lunes es el día más peligroso

Compartir







La nueva borrasca parece que no viene con tanta fuerza o al menos no va a afectar por igual a toda España. Según informa Rosemary Alker, viene con menos intensidad y lo hará hasta por lo menos hasta el viernes. Va a seguir lloviendo, pero de manera más debilitada. Es más, las precipitaciones se van a concentrar en zonas del noroeste del país y a lo largo de cinco días vamos a acumular 300 litros en el norte peninsular y 150 en el sur, es decir, nada que ver con la semana pasada.

Estas lluvias podemos decir que son buenas y parece que nos va a dar un respiro para el sábado. El río atmosférico se va, el chorro polar va a ir subiendo de latitud y nos abandonará en el fin de semana, por lo que tendremos varios días de sol. Esto no significa que se vaya a ir por completo, pero sí que nos va a dar una tregua y lo más importante, que los frentes que están por venir van a ser mucho más débiles.

Tres frentes activos pasarán por Andalucía

Andalucía espera la llegada de tres frentes activos en las jornadas del lunes, miércoles y jueves, que dejarán acumulaciones de agua de menor envergadura y cuantía por metro cuadrado que las sufridas en la semana anterior tras el paso de las sucesivas borrascas que azotaron a la comunidad. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha precisado que seguirán registrándose lluvias hasta el viernes --con una tregua durante el fin de semana-- que "no tienen que ver con las situaciones de los días anteriores".

Del Pino ha advertido de la presencia de "mucho viento" en Almería, con avisos por vientos moderados a fuertes en algunas de sus comarcas. Así, ha apostillado que de forma general en la zona oriental de la comunidad se espera que los vientos soplen de componente oeste de moderados a fuertes desde el lunes hasta el viernes. En esta línea, ha concretado que estos vientos vendrán asociados de avisos costeros indicados por parte de la Aemet en las costas de Granada y Almería.