Patricia Martínez 09 FEB 2026 - 12:48h.

Las redes se llena estos días de videos, memes e ilustraciones para sobrellevar la lluvia con humor

Cómo la lluvia incesante afecta al estado de ánimo: "Nos vuelve más irritables, más cansados y más apáticos"

Vigo"Al mal tiempo buena cara", dice el clásico refrán, y tras varias semanas con lluvia casi infinita, los gallegos podrían añadir también, unos cuantos memes y un poco de risa. Porque armarse de paciencia y un poco de humor es la única medicina que le cura estos días a muchos gallegos el exceso de lluvia.

La previsión para la semana que arranca es que seguirá lloviendo prácticamente todos los días en toda la comunidad, incluso con alertas de nuevo activadas en la costa por olas y viento, para este martes, cuando se activará de nuevo una alerta naranja en toda la costa. El mapa plagado de nubes descargando agua no nos abandona desde hace más de un mes.

Así que toca no separarse del paraguas y del chubasquero, y cuando la pervisión solo trae lluvia, lo mejor es tomárselo con paciencia.

Los expertos insisten en que a pesar de todo, es importante mantener rutinas, salir de casa aunque cueste y evitar el aislamiento, una tarea que no siempre es fácil si no deja de llover.

Y por eso en ciudades como Vigo, donde prácticamente lleva dos meses acumulando precipitaciones, ya hay quien tirando de humor, ha pensado en nuevos usos de las rampas mecánicas de la Gran Vía, convirtiéndolas en una atracción acuática.

Otros incluso idean nuevos planes de ocio alternativos para el fin de semana, emulando a los protagonistas de Titanic.

Hasta las mascotas se van adaptando a este ecosistema húmedo, y por eso a nadie le sorprendería ya encontrarse a alguien paseando a un pulpo por su barrio.

Pero la lluvia no solo afecta a Galicia estas semanas, y por eso en otras zonas como Andalucía, donde también están sufriendo las inclemencias de estas borrascas sucesivas, ya hay quien está sintiéndose “un gallego más”.

Tampoco faltan estos días, llamadas casi desesperadas a la "Virgen de la Cueva", para que se "relaje un poco" a ver si de este modo, se nos alejan los frentes, aunque tampoco esto parece funcionar.

Según la previsión para los próximos días, habrá que seguir tirando de ingenio, memes y paraguas para sobrevivir a uno de los inviernos más lluviosos que muchos recuerdan en los últimos años.