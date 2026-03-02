Una gran lengua de polvo sahariano podrá dejar lluvias de barro en Madrid

Al inicio de la semana, las temperaturas alcanzarán los 25 ºC en puntos del sureste y en Canarias

Llega la borrasca Regina: el temporal de gran impacto que dejará lluvias en forma de barro en España

Compartir







Llegada desde el norte de África y pasando por Madrid, entre el martes y el jueves de esta semana, una gran lengua de polvo sahariano cruzará la Península Ibérica y sobrevolará los cielos de España, alcanzando Escandinavia y dejando lluvias de barro en la capital española.

En este comienzo de semana lo más destacable será el ambiente anormalmente suave para la época, con valores que en las horas del día alcanzarán o superarán los 25 ºC en puntos del sureste y en Canarias, mientras que hoy se quedarán muy cerca de esta cifra en Bilbao. El otro fenómeno que ha hecho acto de presencia ha sido la niebla, dejando estampas espectaculares ayer a orillas del Mediterráneo.

PUEDE INTERESARTE Vuelve la lluvia con la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico: se formará una borrasca entre Canarias y el Golfo de Cádiz

La lengua de polvo sahariano conectará Marruecos y Suecia

A mitad de semana, especialmente a lo largo del miércoles, la onda quedará entre dos dorsales, favoreciendo su elongamiento (es decir, que se estira) sobre el suroeste peninsular. Esto hará que finalmente se aísle de la circulación general, formándose de este modo una DANA que se aproximará a Canarias en los próximos días, y será en este archipiélago donde se produzcan aguaceros localmente intensos.

La posición de la vaguada y la posterior DANA favorecerá que en su parte delantera se produzca un intenso flujo del sur, que se verá reforzado por la formación de una borrasca entre Marruecos, Mauritania y Argelia. La consecuencia será el ascenso de una importante lengua de polvo sahariano que, tras pasar por la vertical de Marrakech, afectará durante la jornada de mañana a buena parte de la Península Ibérica, notándose también en Madrid, dejando un ambiente turbio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo más llamativo de esta irrupción de polvo en suspensión será que debido al intenso flujo del sur alcanzará lugares en los que no es tan frecuente su visita. Según nuestro modelo de referencia, mañana irá extendiéndose por Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, extremo occidental de Alemania, Dinamarca y finalmente hasta el entorno de Estocolmo, en Suecia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El jueves afectará a las mismas zonas, e incluso el polvo sahariano podría alcanzar más regiones de Suecia, Finlandia o Noruega. La aproximación de un frente asociado a una borrasca que circulará al oeste de Irlanda traerá una nueva masa de aire atlántica, desplazando esta lengua de polvo sahariano en la segunda mitad del día hacia Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, llegando incluso al extremo noroccidental de Rusia.

Aire suave y polvo en suspensión

En las próximas horas además el tiempo cambiará en varias regiones por la aproximación de una vaguada desde el Atlántico, llegando un frente que dejará algunas precipitaciones y tormentas ocasionales en Galicia, extendiéndose a Asturias y a otras zonas del extremo occidental peninsular durante la jornada de mañana.

Durante el resto de la semana además, en el oeste de la España peninsular y en Portugal continental puede llover barro. Por otra parte, el polvo sahariano no vendrá solo: el intenso flujo de sur dirigirá una masa de aire muy suave para la época por el centro y oeste de Europa, alcanzando Escandinavia. El tiempo tenderá a normalizarse en la mayor parte de este sector desde el jueves.

Hablando de la calima, atención entre el jueves y el viernes a Canarias, donde la posición de la DANA podría dirigir una irrupción muy importante de polvo sahariano, de las que más en los últimos años según algunos escenarios, dejando una calidad del aire muy desfavorable o peligrosas, visibilidad reducida y probables lluvias de barro importantes.