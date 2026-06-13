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Alertan de inestabilidad con tormentas, granizo y viento en amplias zonas de España este domingo

Alertan de inestabilidad con tormentas, granizo y viento en amplias zonas de España este domingo
Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. INFORMATIVOS TELECINCO

  • El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un domingo muy inestable

  • Los valores mínimas bajarán en el suroeste pero subirán en el resto, de forma notable

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El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un domingo muy inestable con tormentas, rachas muy fuertes de viento y granizo, en ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, oeste de Galicia, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.

Por el contrario, en el este, el extremo sur y Baleares habrá cielos despejados o alguna nube alta, ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que en las Islas Canarias se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Habrá brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego, y algo de calima en los cielos del sur peninsular.

Las máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares

Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Se podrán superar los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 36-38 grados en el valle del Ebro.

Los valores mínimos bajarán en el suroeste pero subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan descensos ligeros de las temperaturas.

El viento soplará moderado y variable, del oeste al final del día, en el litoral cantábrico; flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. En el interior peninsular soplará flojo y del oeste, y en Canarias, del norte, flojo o moderado.

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