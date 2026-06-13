El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un domingo muy inestable

Los valores mínimas bajarán en el suroeste pero subirán en el resto, de forma notable

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El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un domingo muy inestable con tormentas, rachas muy fuertes de viento y granizo, en ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, oeste de Galicia, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.

Por el contrario, en el este, el extremo sur y Baleares habrá cielos despejados o alguna nube alta, ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que en las Islas Canarias se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Habrá brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego, y algo de calima en los cielos del sur peninsular.

Las máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares

Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Se podrán superar los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 36-38 grados en el valle del Ebro.

Los valores mínimos bajarán en el suroeste pero subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan descensos ligeros de las temperaturas.

El viento soplará moderado y variable, del oeste al final del día, en el litoral cantábrico; flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. En el interior peninsular soplará flojo y del oeste, y en Canarias, del norte, flojo o moderado.