Celia Molina 31 JUL 2026 - 13:20h.

La cantante ha llegado a Argentina, donde dará cuatro conciertos, después de la polémica por la derrota albiceleste en el Mundial

Rosalía, abucheada en un concierto en Chile al hacer referencia a una bandera argentina: "Una cantante de cuarta"

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Tras acabar su paso por Chile, donde Rosalía se sintió "muy querida y arropada" por el público (tal y como dijo en su despedida), la cantante puso rumbo a Argentina, donde dará su primer concierto este sábado 1 de agosto. La catalana ha llegado en un avión privado y de madrugada, junto a su novia, Loli Bahía, justo en medio de la polémica que se creó tras la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial.

Después de la victoria de España, que apostó por el juego en equipo para silenciar a Messi, Rosalía compartió en sus redes sociales una publicación de la influencer Mia Khalifa, en la que ésta celebraba el triunfo de la Roja al son de 'La Perla'. De lo que no se dio cuenta la cantante es de que estaba llamando "perlas" a los jugadores y aficionados, un término que ella misma ha utilizado en su hit para definir a alguien que no merece la pena.

Tras ser criticada y darse cuenta de su error, la artista española pidió perdón, si bien esta disculpa no ha sido suficiente para algunos argentinos, que iniciaron en las redes una campaña de boicot a sus próximos conciertos en el país.

Rosalía llegó bajo un operativo de seguridad

Según el medio argentino MDZ, la autora de LUX "llegó durante la madrugada bajo un importante operativo de seguridad, a pocos días de sus shows en el Movistar Arena". Después, se instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, donde ya se habían alojado anteriormente otras estrellas de la música como Madonna, Axl Rose, Xuxa, Ricky Martin, los Rolling Stones y Luis Miguel, entre otros.

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El rosario colgado que ha publicado Bizarrap

A diferencia del baño de masas que se dio en Chile - donde Rosalía salió en coche para encontrarse con sus fans- ninguno de sus seguidores acudieron al aeropuerto a recibirla, bien por la animadversión que se ha generado contra ella, bien por el propio hermetismo sobre la información del vuelo, que llegó a las dos y media de la madrugada.

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A pesar de su nocturna llegada, Rosalía habría tenido tiempo ya de verse con Bizarrap, el famoso productor argentino que llevó a la cima a Quevedo y que ayudó a Shakira a resurgir como número uno. O eso, al menos, es lo que creen algunos fans tras la fotografía que el músico ha publicado en sus redes sociales, en la que se ve un rosario colgado sobre el micrófono de su estudio.

¿Estamos ante una inminente colaboración entre la española y el argentino, siendo la religión el eje central del último trabajo de la catalana? De ser así, esta nueva sesión haría las delicias de los seguidores de ambos, que aseguran que el rosario de la imagen es el mismo que Rosalía llevaba en unas fotografías publicadas sobre su paso por Chile.