Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland protagonizan la ambiciosa adaptación de La Odisea de Christopher Nolan

El director adapta el célebre poema épico con un reparto estelar, un rodaje en seis países y una apuesta por el realismo

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Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y un amplio elenco de estrellas protagonizan La Odisea, la nueva y ambiciosa película de Christopher Nolan, que lleva a la gran pantalla el inmenso poema épico atribuido a Homero. Con más de 12.000 versos, la obra clásica cobra una nueva dimensión en una producción de Hollywood rodada en seis países y filmada íntegramente con cámaras IMAX.

Para Nolan, el proyecto supone cumplir uno de sus grandes sueños como cineasta: adaptar una de las historias más influyentes de la literatura universal y acercarla al público actual sin perder la esencia del relato original.

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Un clásico universal convertido en espectáculo cinematográfico

La historia de Ulises forma parte del imaginario colectivo, el caballo de Troya, el cíclope Polifemo o el largo viaje de regreso a Ítaca son algunos de los episodios que generaciones de estudiantes han conocido en las aulas y que ahora regresan con una puesta en escena de gran formato.

El director británico asegura que uno de los mayores retos ha sido convertir en imágenes un universo lleno de elementos fantásticos sin perder la sensación de realismo que caracteriza a todas sus películas. La producción se desarrolló durante 91 días de rodaje, marcados por localizaciones naturales y condiciones de trabajo poco convencionales. Fiel a su estilo, Nolan evitó en la medida de lo posible los escenarios artificiales y los efectos digitales, apostando por escenarios reales y un contacto directo con el entorno.

Los actores han reconocido la dureza de la experiencia, algunas jornadas comenzaban con 45 minutos de caminata cuesta arriba, ya vestidos con el vestuario de época y calzando sandalias, antes incluso de iniciar la grabación.

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Las secuencias marítimas también se rodaron en condiciones reales: "No tengo que simular que estoy en un barco; estoy en el barco, estamos en alta mar, y eso es un regalo", explica uno de los intérpretes, destacando la autenticidad que busca el director en cada escena.

Una recreación sin precedentes

Además del espectáculo visual, la película apuesta por una cuidada reconstrucción histórica. El equipo ha fabricado 5.300 prendas de vestuario específicamente para la producción y ha trabajado en el diseño de una experiencia sonora completamente nueva, con sonidos creados para transportar al espectador a un mundo desaparecido hace más de 3.000 años.

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Para el reparto, una de las grandes virtudes de Nolan es su capacidad para combinar la espectacularidad con el componente humano de sus historias: "Chris dota de un hilo emocional y un alma real a todas sus películas", destacan varios de los actores.

Con esta adaptación, Christopher Nolan afronta uno de los mayores desafíos de su carrera: trasladar a la gran pantalla una obra considerada uno de los pilares de la literatura occidental. El resultado promete combinar aventura, emoción, crudeza y un despliegue técnico sin precedentes, con el objetivo de conquistar tanto a los amantes del clásico de Homero como al exigente espectador contemporáneo.