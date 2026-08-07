Para la jornada de hoy, se prevén más tormentas aunque menos intensas que ayer, principalmente en el norte de la Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cataluña y en la zona de Pirineos

Siguen activos avisos por temperaturas extremas, sobre todo en el centro y sur de la península

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Fuertes tormentas acompañadas de viento y granizo han azotado diversas zonas de España durante la tarde del jueves, especialmente en Cataluña y en la provincia de Valencia, donde se han registrado daños en cultivos y caos en la movilidad.

Se espera que durante la jornada de hoy continúen las tormentas, sobre todo en la zona pirenaica, mientras que en puntos del interior y sur peninsular, el calor seguirá siendo sofocante, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En el municipio valenciano de Utiel, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de daños en vehículos y tejados de viviendas y de la caída de ramas de árboles en el municipio. En Requena también se han visto sorprendidos por el granizo y en Tuéjar, se registraron piedras de hielo de hasta tres centímetros.

En Cataluña se cortaron numerosas carreteras y hasta siete tramos de varias líneas de Rodalies en Barcelona y Girona. El 112 recibió 399 llamadas alertando de las fuertes lluvias y Protección Civil de la Generalitat activó el Plan Especial de Emergencias por inundaciones.

Más tormentas y temperaturas que suben en el centro y sur peninsular

Para la jornada de hoy, se prevén más tormentas aunque menos intensas que ayer. Crecerán principalmente al norte de la Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cataluña y en la zona de Pirineos. Sin embargo, siguen activos avisos por temperaturas extremas, sobre todo en el centro y sur de la península.

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En aviso naranja por calor se encuentra Andalucía, por temperaturas de hasta 40 grados en la Campiña cordobesa, en los municipios de Morena y Condado en Jaén y en el Valle del Guadalquivir, también en esta provincia. En Castilla-La Mancha y zonas del Valle del Ebro los termómetros subirán hasta los 39 grados.

En la mayor parte del país, los cielos estarán despejados y en el archipiélago canario, los vientos alisios seguirán soplando con fuerza, según datos de la Aemet.