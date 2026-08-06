Varias autonomías ofrecen ayudas para instalar toldos y sistemas de sombra frente al calor extremo

Un elemento de la envolvente solar de una vivienda que puede reducir la demanda de refrigeración

Ayudas de hasta varios miles de euros para quienes conviertan locales vacíos en viviendas

Compartir







Un toldo no es solo una pieza de tela y aluminio. Bien instalado, es un elemento de la envolvente solar de una vivienda que puede reducir la demanda de refrigeración. Desde que la administración comenzó a conceder deducciones fiscales vinculadas a la eficiencia energética acreditada, la instalación de un toldo dejó de ser un gasto doméstico sin retorno fiscal para convertirse en una actuación con encaje en el IRPF, tanto en el tramo estatal como en varios tramos autonómicos.

El punto de partida es la deducción estatal del 20% por obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 7%. Esta deducción, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, opera sobre una base máxima de 5.000 euros anuales y puede traducirse en un beneficio fiscal de hasta 1.000 euros por vivienda.

PUEDE INTERESARTE Varias autonomías ofrecen ayudas para climatizar viviendas ante las olas de calor extremas

Entre las mejoras que permiten acceder a esta deducción se incluye la instalación de un toldo, junto con la sustitución de ventanas o la instalación de aerotermia. El requisito es que la actuación quede acreditada con un certificado de eficiencia energética emitido antes y después de las obras, que demuestre esa reducción del 7% en la demanda combinada de calefacción y refrigeración.

Sobre esa base estatal, cuatro comunidades autónomas ofrecen deducciones propias, aplicables sobre el tramo autonómico de la cuota.

Las Illes Balears tienen activa la deducción autonómica de mayor porcentaje de toda España en este ámbito: el 50% de las inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de la vivienda habitual, con una base máxima de 10.000 euros anuales. El Manual especifica que entre las actuaciones elegibles figuran la instalación de equipos de generación o que permitan utilizar energías renovables, y que el concepto de mejora de la sostenibilidad comprende actuaciones sobre la envolvente del edificio.

PUEDE INTERESARTE Las subvenciones para impermeabilizar terrazas y tejados aumentan tras el auge de fenómenos extremos

La Comunitat Valenciana ofrece una deducción del 40%, y del 20% para segundas residencias, de las cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo eléctrico o de aprovechamiento de fuentes de energía renovable en la vivienda habitual o en las instalaciones colectivas del edificio. La base máxima anual es de 8.800 euros y las cantidades no aplicadas por insuficiencia de cuota pueden trasladarse a los cuatro ejercicios siguientes, es decir, hasta 2029. La deducción autonómica valenciana es acumulable con las deducciones estatales siempre que los conceptos sean distintos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Canarias dispone de una deducción autonómica del 12% de las cantidades destinadas a obras de rehabilitación energética en la vivienda habitual, con base máxima de 7.000 euros anuales. La normativa canaria define como rehabilitación energética las obras destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, concepto bajo el que pueden encuadrarse actuaciones de sombra pasiva en la envolvente. Esta deducción no puede exceder el 10% de la cuota íntegra autonómica.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Región de Murcia regula una deducción para inversiones en instalaciones de recursos energéticos renovables en la vivienda, cuyo porcentaje varía según la renta. Sería el 50% de la base de deducción cuando la suma de la base imponible general y del ahorro sea inferior a 35.000 euros, el 37,5% entre 35.000 y 45.000 euros, y el 25% entre 45.000 y 60.000 euros. A partir de 60.000 euros no hay derecho a la deducción.

La condición que vertebra todo el sistema es siempre la misma, que la actuación debe producir una mejora energética acreditable, y esa mejora debe quedar documentada mediante un certificado de eficiencia energética emitido antes del inicio de las obras y otro emitido después. Ambos deben estar inscritos en el registro oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Sin esa documentación doble y prevista, ninguna deducción es aplicable.

El pago ha de realizarse por medios electrónicos rastreables como tarjeta, transferencia o cheque nominativo. El efectivo queda excluido expresamente en todos los programas. Las deducciones estatales y autonómicas son compatibles entre sí siempre que no se apliquen sobre los mismos importes y cada una se declare en su casilla correspondiente de la declaración: estatal en el bloque de obras de eficiencia energética, autonómica en el apartado de deducciones de la comunidad de residencia.