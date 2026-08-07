Antoni Mateu 07 AGO 2026 - 15:45h.

¿Cómo está siendo este verano con respecto a los anteriores? Comparamos sus olas de calor, temperaturas, muertes y hectáreas calcinadas

La 'cúpula de calor o domo' el fenómeno que traerá a España la quinta ola de calor con temperaturas máximas anormales

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Todavía no ha terminado la temporada estival, y este verano de 2026 ya se califica como el más cálido (y el tercero más mortífero) de toda la serie histórica en España, desde que se tienen registros en el año 1961. Cuatro olas de calor (y una quinta en camino) son sólo la punta del iceberg.

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Nos esperan más días de récords, pero también las noches son otro de los grandes puntos calientes: se incrementan las noches tropicales (por encima de 20 grados), tórridas (superan los 25) e infernales (más de 30 grados). Pero también aumentan las muertes y las hectáreas calcinadas en incendios.

¿Cómo ha sido este verano con respecto a los anteriores? Comparamos sus olas de calor, temperaturas, muertes y hectáreas calcinadas.

Llevamos cuatro olas de calor

Las fechas en las que hemos tenido olas de calor este verano son las siguientes:

Primera: del 21 al 23 de junio

Segunda: del 5 al 10 de julio

Tercera: del 21 al 23 de julio

Cuarta: del 28 de julio al 1 de agosto

Quinta: las previsiones apuntan a que empiece el día del eclipse, el 12 de agosto, provocada por el fenómeno de la ‘cúpula del calor’ que se instalaría sobre la Península

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Comparando este dato (preliminar) con el histórico de la AEMET, vemos lo siguiente:

2017 fue el año con más olas de calor registradas, con un total de 5.

Sin embargo, 2022 fue el verano con más días bajo ola de calor , con un total de 41.

fue el , con un total de 41. 2025 registró 33 días bajo temperaturas de ola de calor.

A su vez, 2015, registró la ola de calor más larga y que duró 26 días (concretamente, del 27 de junio al 22 de julio)

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Una cosa es una ola de calor (y pueden darse varios episodios), mientras que otra es la cantidad de días que puede durar una ola de calor.

Además de las temperaturas en auge, hay otro fenómeno a tener en cuenta: la propia temperatura media de los veranos.

Estas son las temperaturas medias veraniegas más altas

2026 ya es el verano más cálido también por su temperatura media. Sin haber completado registros ya se sitúa (teniendo en cuenta el marco temporal) en un umbral comprendido entre los 24,1 y los 24,5 grados. Así pues, ya son hasta 2,9 grados de media por encima de los baremos que ‘deberían ser’ para esta época del año.

Comparando con el inicio de la década del 2020, el panorama queda de la siguiente forma:

2020 registró temperatura media de 23,9 grados. 0,9 por encima

2021 registró temperatura media de 22,1 grados. 0,3 por encima

2022 registró temperatura media de 24 grados. 2,2 por encima

registró 2023 registró temperatura media de 23,4 grados. 1,3 por encima

2024 registró temperatura media de 23,1 grados. 1 por encima

2025 registró temperatura media de 24,2 grados. 2,3 por encima

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Las noches también son más calurosas

No sólo es el día: dormir se nos hace más cuesta arriba debido a que el incremento de temperaturas diurnas continúa incluso cuando ya es oscuridad total. Si bien es cierto que las noches con altas temperaturas no se dan en todos los mismos sitios a la vez, pero sí que existen las medias para así conocer, de manera aproximada, el estado del arte (investigación documental que recopila, analiza y evalúa el conocimiento acumulado sobre este tema).

En este 2026 todavía no hemos cerrado métricas. Sin embargo, 2025 tuvo una media de 33 noches que no bajaron de los 20 grados en toda España.

Las muertes por calor, otro de los pilares

El incremento de temperaturas tiene impacto en la salud y, en condiciones más vulnerables, deriva en fallecimiento. En nuestro país, en lo que llevamos de año, ya hemos superado las 3.000 muertes por calor.

Si tiramos de histórico, 2023 se saldó con más de 6.500 muertes por temperaturas elevadas, mientras que 2024 se situó en, aproximadamente, 6.700 fallecimientos. El año pasado, 2025, superó las 3.800 víctimas y este año hay que en cuenta que las cifras todavía son preliminares ya que no ha terminado la temporada estival.

Las hectáreas calcinadas aumentan

Los incendios forestales en nuestro país están en aumento, tanto en extensión como en virulencia debido al calentamiento global. Si bien es cierto que hay años en los que se han producido menos episodios (por motivos como la concienciación o la gestión de los espacios forestales), sí se observa una tendencia alcista en cuanto a la composición de estos.

La virulencia es tal que, en los peores casos, el fuego acaba creando su propio microclima y cambia las condiciones meteorológicas del entorno.

2025: aproximadamente 400.000 hectáreas

2024: aproximadamente 47.700 hectáreas

2023: aproximadamente 89.000 hectáreas

2022: aproximadamente 270.000 hectáreas

2021: aproximadamente 84.200 hectáreas

2020: aproximadamente 71.400 hectáreas

Este año 2026, bajo estas premisas, ya llevamos más de 222.000 hectáreas quemadas desde el 1 de enero: casi el 45% de la superficie quemada en la Unión Europea ha sido en nuestro país.