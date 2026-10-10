Vuelve el calor: las temperaturas alcanzarán valores superiores a los habituales

Las temperaturas que alcanzarán valores superiores a los habituales para la época del año en la mayor parte de la península

Las precipitaciones serán escasas en todo el país, aunque se podrán seguir produciendo chubascos

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La semana del 12 al 18 de octubre presentará un tiempo en general estable y con temperaturas que alcanzarán valores superiores a los habituales para la época del año en la mayor parte de la península, según ha informado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones serán escasas en todo el país, aunque se podrán seguir produciendo chubascos en el extremo sureste peninsular.

El tiempo el fin de semana

Este sábado todavía se prevé inestabilidad en las Baleares, donde podrán repetirse chubascos aislados de poca entidad, mientras que en las Canarias continuará la posibilidad de precipitaciones fuertes y con tormentas; En el resto, cielos poco nubosos y vientos menos intensos.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo en el tercio sur, y el ascenso será "notable" en amplias zonas: se alcanzarán los 30 grados en Sevilla, 29 grados en Huelva y 28 grados en Badajoz y Córdoba; En el norte, las máximas subirán de 20 grados, al igual que en muchas capitales del interior, como en Madrid, por ejemplo, que llegará a 21 grados.

Para el domingo, se esperan aún chubascos localmente fuertes en Canarias y alguno en Ceuta y en puntos del extremo sur peninsular.

En el resto del país, cielos despejados y un ambiente "más templado, con un nuevo ascenso de las temperaturas": las máximas alcanzarán 30 grados en Badajoz y Sevilla, 29 grados en Murcia y 28 grados en Alicante y Córdoba, mientras que también se superarán los 25 grados en zonas del sur y del área mediterránea.

En el centro y el norte, los valores serán más moderados, aunque más altos que en jornadas anteriores: Madrid llegará a 23 grados, Toledo a 26 grados y Zaragoza a 25 grados.

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El lunes festivo, con aumento de temperaturas generalizadas

El día festivo se presenta poco nuboso en buena parte de España, salvo en el área mediterránea, Canarias y Baleares, donde podrían registrarse algunos chubascos.

Las temperaturas seguirán subiendo y los 25 grados se alcanzarán o superarán en amplias zonas del territorio, anticipo de un comienzo de semana cada vez más cálido, con valores que en la semana podrán rebasar de nuevo los 30 grados en el valle del Guadalquivir.

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Durante los primeros días de la próxima semana todavía podrán producirse algunos chubascos en puntos del Mediterráneo y Canarias y lloviznas en el extremo norte, mientras que en el resto seguirá despejado.

El martes las temperaturas volverán a subir con más de 30 grados en Extremadura y Andalucía y registros puntualmente superiores a 32 grados en el valle del Guadalquivir; En el resto del país se superarán los 25 grados.