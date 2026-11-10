Piedralaves fue uno de los pueblos del Valle del Tiétar más afectado por los incendios este verano

La borrasca Bruna provoca el desbordamiento del río Jerte en Cáceres y el corte de varias carreteras

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La sucesión de borrascas, primero 'Bruna' y ahora 'Charles', ha dejado en alerta a numerosas comunidades autónomas e incluso algunos vecinos han tenido que abandonar sus casas para alojarse en un sitio seguro durante el paso de este temporal.

Como es el caso de los vecinos de Piedralaves, un pueblo de Ávila que ya saben lo que es tener que salir corriendo de sus casas por miedo a no poder sobrevivir. Un bebé de apenas cuatro meses ha vivido dos evacuaciones en apenas cuatro meses junto a su familia, tal y como confiesa su madre.

"Al mes también pasó lo del incendio, también tuvimos que evacuar a Talavera", dice con el rostro serio y aún con el shock de haber recibido ese mensaje ES-Alert que le indicaba que debía abandonar su casa, sin saber si quiera lo que iba a pasar con ella.

En Piedralaves, en Ávila, saben lo que es salir con lo puesto de casa. Fue uno de los pueblos del Valle del Tiétar más castigados durante este verano por el fuego y aún sigue siendo una pesadilla de la que todavía no han podido despertarse: "No terminamos de pasar lo del fuego, que está todavía muy reciente y ahora otra vez", confiesan conmocionados

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El miedo al desbordamiento de la presa del Horcajo

Su miedo es que la presa que tienen a tan solo kilómetro y medio, la presa del Horcajo, se desborde y cause graves riadas por las calles del pueblo, hasta adentrarse en las casas y destrozar todo a su paso. Es por ello que el Gobierno ha mandado varias alertas al teléfono. La alerta roja y el miedo a que la presa del horcajo se desborde.

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Los vecinos están alojados en el polideportivo del mismo pueblo: "Menos mal que no nos hemos tenido que ir del pueblo, por lo menos estamos aquí y esperemos que no pase nada", "es un sinvivir, del incendio y ahora esto".

En el polideportivo ya lo tienen todo preparado, las camas hechas, la atención a los más mayores, ya que más de 60 personas han tenido que ser desalojadas de una residencia, comida caliente y están repartidos entre el pabellón y el colegio.