Tanto el público como la oposición también se han interesado por la reapertura de los colegios que ya que los niños "no pueden estar un mes sin colegio, son los más indefensos y ya tienen problemas de ansiedad", ha relatado una madre que ha explicado que, además de no poder llevar a los niños al colegio, ha tenido que ir a trabajar caminando por la autovía 9,5 kilómetros. "No puede ser que 4.000 niños no están reubicados en ningún colegio", ha clamado.