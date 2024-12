Siendo un adolescente, Vicente se enamoró de la radio. A los 18 años hizo un curso en Radio Maymo, en el que entre otras actividades tenía que montar un aparato de la época. "Ese fue el primero y a partir de ahí reparé alguna radio y monté transistores, pero cuando me casé eso no daba para vivir y me busqué una ocupación que diera dinero para casa", explica Vicente Tarazona.