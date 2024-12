Desde que empezó, no ha parado de trabajar. "Vienen bastantes clientes de antes, amigos y otros chavales jóvenes que me contactan por redes sociales y Whatsapp. No tengo cita previa, corto el pelo por orden de llegada", explica Mario, que cuenta que no ha puesto una tarifa por sus servicios. "Cobro la voluntad, lo que cada cliente quiera aportar".