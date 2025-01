"Pregunto y pregunto, pero nadie me da respuesta. Hay muchísimos coches abandonados y amontonados en campas, encima de rotondas, en los desguaces... Hice una denuncia y todo porque no hay manera de encontrarlo, pero vamos, que si me dicen que está localizado lo lógico es que me indiquen donde está. Lo necesito para las ayudas", denuncia este vecino de Catarroja.