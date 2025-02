"Fue la peor sensación que tuvimos , porque íbamos un poco zombis, perdidos, sin saber qué caminos coger porque no existían" y no había nadie que "nos coordinase o, por lo menos, nos dijese 'volveros a casa'", relata.

Tras un mes limpiando, Michael explica que ya "tenía un poco la idea" porque conocía la historia de Valencia y de Tous, con la pantanada, y sabía que había placas conmemorativas . "Un tío mío que siempre nos impulsaba a leer siempre nos decía que tienes que conocer la historia del suelo que pisas para poder entender a su gente y desde que llegué aquí he sido muy fanático de la historia y de la cultura", ha descrito.

Michael lleva desde julio como autónomo y trabaja desde casa aunque justo antes de la DANA estaba buscando un local para intentar avanzar. "Menos mal que no lo pillé", afirma. Y señala que puede mantener este proyecto que seguirá haciendo "mientras la gente me siga pidiendo ".

"Ahora es más como, venga, va, vamos a seguir adelante", apunta Michael, que quiere que ayuden a recordar al igual que hicieron en el 57 "y aún se habla de ello, ¿no?". "Que se recuerde lo bueno y lo malo y la colaboración de la gente, como toda una generación demostró que no es de cristal; como también todo un país, toda una provincia y recordar también que la naturaleza no se puede parar, pero las decisiones políticas pueden ayudar a que todo sea más llevadero o que no haya tantas pérdidas", resume.