De hecho las palabras de Mazón se produjeron un día después de que la Generalitat trasladase a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga los hechos, que Carlos Mazón no se encontraba en el Cecopi a las 20.11 horas, momento en el que se envío el mensaje ES-Alert a la población.

Esta es la estrategia judicial que está siguiendo Mazón para evitar el señalamiento judicial, señalan en Moncloa, y por eso "le da igual contradecirse" y decir ahora que no llegó al Cecopi hasta las 20.28 de la tarde el 29 de octubre.

Así, le ha pedido que aclare por qué dijo que no tenía cobertura para atender, aquel día, las llamadas telefónicas de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera y otras comunicaciones. "¿Tenía cobertura o no tenía cobertura? ¿Estaba siempre informado y en contacto con la consejera o no habló con ella? ¿Estaba en el Palau o dónde estaba? ¿Estaba en el Cecopi o dónde estaba?", ha inquirido.