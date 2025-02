Una de las primeras reacciones ha llegado por parte del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví , que ha calificado a Mazón de "absoluto fantoche" al que "no se lo cree nadie". Baldoví ha interpelado al PP preguntado por qué sigue "manteniendo a este mentiroso" al frente del Consell.

La diputada de Compromís también ha lanzado que la responsabilidad ya no recae solo en el PP valenciano, sino en Feijóo , que debería exigir a Mazón que se fuera "a su casa". "Mazón es culpable, Vox es cómplice y Feijóo responsable de esta vergüenza", ha zanjado.

Desde el Partido Socialista, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado este miércoles a Carlos Mazón de una "absoluta" dejación de funciones . Para la secretaria general del PSPV-PSOE, el 'president' "debería haber dimitido ya el primer día" y ha afirmado que como consecuencia de no haberlo hecho, "los valencianos no le soportan y él lo sabe".

Asimismo, ha explicado que "ya no es solo Mazón", puesto que ahora es la Generalitat la que "contradice la versión que había hasta ahora " --después de que la administración valenciana asegurase este martes que Mazón no estaba en el Cecopi cuando se lanzó la alerta-- y que, por ende, el 'president' "le ha mentido en la cara a todos los valencianos".

"Me pongo en la piel de los familiares de las personas fallecidas que están desesperadas, que seguramente han pasado por la peor tragedia de sus vidas y que no soportan ya más mentiras del máximo responsable de esta tragedia que es el señor Mazón y su Consell", ha declarado Morant, que ha señalado que aunque la mayoría parlamentaria en las Corts Valencianes no les acompaña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "sí tiene en sus manos destituir a Mazón".