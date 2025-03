Preguntado por cómo se va a poder garantizar la voluntad de las familias, José Antonio Rovira ha considerado "curioso" que ahora exista "preocupación" por si "alguna familia no consigue acceder a su primera opción", cuando, a su juicio, durante los ocho años de gobierno del Botànic la Comunitat Valenciana tenía "un modelo que no permitía elegir". "Te lo cascaban y te lo comías, y entonces no había preocupación por si las familias podían entrar en su primera opción o no", ha lamentado.