"Hola mi pequeña. Esta es sin duda la carta más íntima y especial que voy a escribirte . Y por supuesto, la que más deseo que leas. Hace meses renuncié a lo que para mí era un sueño. Esas cosas que te salvan la vida y te llenan el corazón. Tu mundo se detuvo y yo era incapaz de mirar a la felicidad de frente. Pero he decidido volver por ti, por mí . Confío en que esas pequeñas sonrisas de la infancia me van a dar superpoderes para sanar".

"Olvidé quién soy porque la tristeza nubló mi cielo. Aún así, con el corazón dividido, vuelvo a las aulas. A mi lugar. A ese mundo mágico que cada día me ayudará a pintar arcoiris y llenarme de amor para darte lo mejor de mí. No me alejo pequeña, solo retomo un camino que sé que nos hará bien a las dos. Seguimos juntas. Luchando. Cogidas de la mano. Demostrando a la vida que se ha equivocado con nosotras. Que hoy mis sueños saben amargos y los tuyos se han pausado pero que algún día, en esa preciosa orilla, juntas, celebraremos que ganamos. Tu prima y hermana, Mariam".