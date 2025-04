"Le escribimos desde el dolor, como víctimas, como familias, pero sobre todo como ciudadanas y ciudadanos europeos. Aquel día, lluvias torrenciales arrasaron nuestra tierra. Sin embargo, es importante dejar claro que las víctimas mortales y las personas heridas no lo fueron únicamente por la fuerza del temporal, sino también por la negligencia con la que se gestionó la situación. Fallaron la prevención, la coordinación y los sistemas de alerta temprana", exponen las víctimas en la misiva.

Las asociaciones subrayan que "no estamos en el siglo XIX" y los recursos técnicos y humanos existen, "pero no se activaron a tiempo ni de forma adecuada". El resultado, lamentan, fue un total de 228 personas fallecidas , cientos de heridos y una "sociedad profundamente golpeada" .

"Durante horas y días no supimos nada de los nuestros, mientras el gobierno parecía más preocupado por las fotos que por las personas. El silencio institucional que vino después no ha hecho más que agravar el daño. En lugar de respuestas, recibimos evasivas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha ofrecido una explicación convincente ni ha reconocido errores. A día de hoy, seguimos sin saber dónde se encontraba la tarde de aquella tragedia, mientras muchos de nuestros familiares y amigos morían ahogados. Ni siquiera ha sido capaz de mirar a los ojos a quienes han perdido a sus seres queridos", relatan.