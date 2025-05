Un preso conflictivo hiere a un funcionario de la cárcel de Picassent, Valencia

Como no alcanzó su objetivo, el interno comenzó a propinar patadas contra las ventanas , a la vez que amenazaba de muerte a los funcionarios de servicio. El interno continuó con su alto grado de agresividad y violencia, por lo que, los funcionarios tuvieron que intervenir para reducirle .

El interno comenzó entonces a dar puñetazos contra las trabajadores y alcanzó en la cabeza a uno de los que le intentó reducir. A consecuencia de ello, este funcionario presentaba fuertes golpes en la mandíbula y en la cabeza y, después de una primera atención en el centro, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde se pudo comprobar que no sufría ninguna fractura.

Sin embargo, el trabajador deberá permanecer de baja laboral varias semanas . "Hay que hacer constar que el funcionario lesionado no estaba de servicio originalmente en el módulo donde se produjo la agresión, sino que había acudido para ayudar en la reducción del interno", han apuntado las mismas fuentes.

Desde Acaip-UGT han lamentado que en los centros penitenciarios españoles "no hay equipos especializados en resolver estas situaciones, sino que son funcionarios de otros módulos los que acuden en ayuda de los que se ven inmersos en estas situaciones, dejando su departamento de origen con menor vigilancia".

"La responsabilidad de estos hechos --han añadido-- hay que atribuirla a la negligente política de clasificación de los internos en los centros penitenciarios españoles por parte de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de IIPP, que dirige Miguel Ángel Vicente Cuenca. Se están destinando internos muy peligrosos y conflictivos a centros que no están preparados para ello", han criticado.

Y han continuado: "Este interno no debería haber estado nunca en el centro penitenciario de Valencia. El Módulo 19, donde se produjeron los hechos, no reúne condiciones para alojar a este tipo de internos, y así lo señaló el Defensor del Pueblo, que recomendó su cierre. Sin embargo, esa recomendación no se ha tomado en cuenta por Instituciones Penitenciarias".