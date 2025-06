Europa Press 04 JUN 2025 - 16:19h.

Familiares de una asociación de víctimas de la dana pedirán a Mazón su dimisión en la reunión que le han propuesto

En un acto a las puertas del Palau de la Generalitat han valorado los seis meses de la asociación y que "se resume en dos palabras: Mazón dimisión"

ValenciaLa Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 no se reunirá con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que no estar "efectivamente" en el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre la tragedia en Les Corts. La asociación se personó el pasado 8 de mayo como acusación particular en representación de 21 familiares de víctimas mortales.

"Hasta entonces no vamos a mover ficha en ningún sentido", ha recalcado su presidenta, Mariló Gradolí, en un acto celebrado frente a las puertas del Palau de la Generalitat para hacer una valoración de los seis meses desde que la asociación se constituyó y que "se resume en dos palabras: Mazón dimisión".

Al respecto, ha recalcado que "el reconocimiento no es una reunión, es estar efectivamente en el listado de comparecientes de Les Corts" y ha exigido que esta tragedia "debe investigarse para que no vuelva a pasar".

Gradolí ha señalado que las reivindicaciones de la asociación, siete meses después de la barrancada, se centran en reclamar la celebración de un funeral de Estado, arreglar definitivamente los ascensores dañados, adaptar las infraestructuras a la realidad del cambio climático en previsión de nuevos episodios climáticos, así como la participación activa y comparecencias de las asociaciones de víctimas en las comisiones de investigación de todas las instituciones.

Asimismo, reclaman garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, facilitar las ayudas económicas, revisar y mejorar los protocolos de Emergencia y que las instituciones que se han comprometido a visitar las zonas afectadas lo hagan "de la mano de las asociaciones y vecinos para que sepan cómo estamos y qué paso ese día".

Víctimas del metro: "Se repite la historia"

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Associació de Víctimes del Metro, Beatriz Garrote, que ha recalcado que les "duele mucho ver cómo se repite la historia: no han aprendido nada".

"Eso es lo que más duele, nuevamente un gobierno valenciano del PP que tiene un comportamiento negligente, 228 personas han perdido la vida, todas esas familias mutiladas y la respuesta del Gobierno valenciano del PP es la mentira y desacreditar a las víctimas", ha lamentado Garrote, que ha reprochado que pese a ello "Mazón no dimite". "Y lo que para mí es peor, es que nadie en el Partido Popular le desautoriza", ha reprochado.

Por su parte, Toñi García ha señalado que mientras Mazón visitaba ayer Massanasa ella estaba haciendo las declaraciones de renta de su marido y su hija muertos en la riada. "Mientras que el ciudadano de pie, un fallecido como mi marido y mi hija, han tenido que hacer la declaración de la renta ellos están ahí aforados sin que se les pueda exigir ninguna responsabilidad política", ha recriminado y ha advertido: "El aforamiento de los políticos nos llevará al declive de la democracia porque son intocables"