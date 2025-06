Análisis de vertidos en playas de la Safor, Valencia: sin hidrocarburos ni toxicidad en el agua

La Generalitat confirma que el vertido en las playas de la Safor no contiene hidrocarburos ni es tóxico, aunque sigue investigando su origen

Las playas afectadas pueden reabrir al baño, que desde el martes solo se podía acceder a la arena

Los análisis realizados por la Generalitat confirman que no hay presencia de hidrocarburos ni toxicidad en el vertido detectado en la noche del domingo en la arena de varias playas de siete localidades de la comarca valenciana de la Safor, en forma de pequeñas "bolitas".

Significa que no contienen sustancias químicas derivadas del petróleo ni representan un riesgo tóxico para la salud o el medioambiente. Esto indica que el vertido no es un residuo de combustible ni un contaminante peligroso, aunque su origen sigue bajo investigación. Además, la ausencia de contaminación en el agua sugiere que el material no proviene del mar.

Así lo han señalado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que han apuntado que seguirán realizando análisis para conocer el origen del vertido, que ha llevado a cerrar las playas al baño en los términos municipales de Bellreguard, Piles, Miramar, Guardamar de la Safor, Oliva y Daimús, así como a ondear la bandera roja en cien metros de la zona más cercana al Puerto de Gandia.

Según las fuentes del departamento dirigido por Vicente Martínez Mus, ahora los Ayuntamientos ya pueden abrir las playas al baño. Este martes los consistorios de Miramar y Guardamar ya habían permitido el acceso a la arena si bien aún no dejaban entrar en el agua.

No se ha detectado contaminación

Fuentes de Capitanía Marítima han señalado que una supervisión llevada a cabo con medios de Salvamento Marítimo no ha detectado ninguna contaminación en el mar, por lo que inciden en que se descarta el origen marino del vertido.

El domingo, tras recibir la alerta, comprobaron que el vertido se localizaba en aguas portuarias, por lo que se informó a la Autoridad Portuaria de Valencia, que confirmó la presencia, si bien con una "mayor concentración" en la zona de la desembocadura del Serpis, lo que podría sugerir un origen "tierra adentro", apuntaron.