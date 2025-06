Octava marcha contra Carlos Mazón por la DANA de Valencia

Más de 200 entidades se han manifestado en Valencia contra Carlos Mazón y su "negligente gestión" en la DANA

Afectados por la dana se manifiestan en el Tribunal Supremo y en el Congreso

La octava manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "negligente gestión" de la DANA del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas en la provincia de Valencia, ha comenzado este domingo en València poco después de las 19:30 horas.

La protesta, convocada como cada mes por más de 200 entidades sociales, junto a las asociación de víctimas de la DANA y los comités locales de reconstrucción, se celebra en el día en que se cumplen ocho meses de la tragedia que dejó también cientos de miles de afectados y daños materiales millonarios.

La marcha contra Carlos Mazón

La plaza del Ayuntamiento de València ha sido el punto de partida de la manifestación, convocada en horario más tardío que las anteriores y que coincide con la primera ola de calor del verano, y finalizará en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, tras recorrer el centro histórico de la ciudad .

Familiares de víctimas llevan la pancarta de la cabecera con el lema 'Mazón dimisión' y la imagen del president de la Generalitat boca abajo, precedidos por un grupo de tabaleters i dolçainers que interpretan 'La processó de la memòria' ('La procesión de la memoria'), una melodía de homenaje a víctimas que se repetirá durante todo el recorrido.

'Mazón dimisión' o 'El president de Picassent' -en alusión a la cárcel valenciana- son algunos de los lemas que corean los manifestantes y exhiben en carteles, en los que también piden "menos mentiras y más justicia" para todas las víctimas.

Reconstrucción "falsa"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de dar inicio la manifestación, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha denunciado que la reconstrucción tras la DANA es "falsa" y "no tiene nada que ver con la realidad". Álvarez ha manifestado que "hay muchísimas cosas que están por avanzar" como "los ascensores que siguen sin funcionar" porque "hay dinero, pero faltan piezas, mano de obra".

Igualmente, ha lamentado que "hay 13 escuelas que hay que reconstruir de cero, empezar de nuevo". "Los que están en marcha faltan laboratorios, gimnasios, salas de profesores, pero los quieren poner en marcha, de todos modos", ha detallado, al tiempo que ha puesto en valor "la gran labor que los CLES están haciendo mapeando las necesidades".

Asimismo, ha avanzado que la asociación visitará el próximo miércoles, 2 de julio, el valle del Ahr (Alemania) para "comparar cómo se reconstruyó allí y cómo se está reconstruyendo aquí". La presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O ha aseverado que continuarán con las manifestaciones "hasta que este señor tenga la dignidad de irse y ponerse a disposición judicial".

"Sé que hoy van a haber muchísimas menos personas, hay personas que habrán cogido las vacaciones el viernes, otras que estarán en apartamentos, en chalets, ya no hay estudiantes, los niños están ya en sus casas. Somos conscientes de ello, habrá medios que dirán que hemos pinchado, no, no hemos pinchado, las familias estamos aquí. Son ocho meses, pero son 243 días sin nuestros familiares. 243 días de más que este señor está ocupando un sitio de jefe de Consell que no debería", ha manifestado Álvarez, quien ha subrayado que Mazón "no puede encabezar ninguna reconstrucción".

"No ha asumido ninguna responsabilidad"

Por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana-29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha resaltado que "ocho meses después se sigue pidiendo la dimisión de Mazón porque todavia no ha asumido ninguna responsabilidad de lo que pasó el día 29 de octubre". "Ocho meses después continuamos pidiendo que la reconstrucción se haga para la seguridad de las personas, para asegurar esa seguridad", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en la "importancia" de las emergencias porque "una alerta a tiempo y como tocaba habría salvado muchísimas vidas". "Fue una alerta tarde y mal que ha tenido como resultado 228 víctimas mortales", ha reiterado.

Gradolí ha afirmado que "hay mucha gente que desde casa está dando apoyo": "Hay gente mayor que por la ola de calor no puede ir, pero que nos da apoyo. Independientemente de la cifra, estamos aquí por dignidad y por pedir la dimisión de Carlos Mazón".