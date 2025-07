Sandra Pons 10 JUL 2025 - 12:01h.

Terminó con la vida de su madre después de haber tenido una discusión con ella a causa del pago de una multa de 9.700 euros por agredirla un año antes

Desde los 12 años siempre le había hecho la vida imposible a su madre, le habría pegado y robado

ValenciaEl joven de 24 años que apuñaló a su madre hasta la muerte en un camping de Navalón Valencia en 2023, ha sido declarado culpable de asesinato. Marcos E. C. terminó con la vida de su madre después de haber tenido una discusión con ella a causa del pago de una multa de 9.700 euros impuesta hacia él, y que su madre estaba asumiendo. La multa era precisamente por agredir a su madre y amenazarla con una navaja un año antes.

El jurado popular hacía público su veredicto unas horas después de recibir el objeto del veredicto y la declaración del homicida confeso. Declarado culpable de causar la muerte de su madre con alevosía y ensañamiento. La fiscal no pedía que se tuviera en cuenta el agravante de enseñamiento, algo que sí hacía la acusación particular.

El Ministerio Fiscal pedía que se contemplara la atenuante de confesión. Al parecer, tras cometer el crimen, el acusado llamó al 112 y dijo: "Acabo de asesinar a mi puta madre, le he dado un montón de puñaladas, quiero que venga la Policía a arrestarme a mí y una puta ambulancia por si no se ha muerto todavía".

No aprecian ninguna atenuante

A pesar de ello, el jurado no ha apreciado ninguna atenuante. Rechaza que el homicida pudiera haber actuado bajo los efectos de un brote psicótico a causa de la esquizofrenia que le fue diagnosticada en 2020 y de la que había dejado el tratamiento voluntariamente. La defensa pedía que se catalogara su enfermedad mental como una atenuante muy cualificada. Sin embargo, el jurado considera que actuó de manera premeditada.

El juez decidirá la sentencia que se le imponga al acusado, que ya cumple condena preventiva desde el crimen. El Ministerio Fiscal solicita 24 años de prisión y la acusación particular pide un años más. La defensa, por su parte, solicita que se tenga en cuenta la enfermedad.

La atacó por la espalda

Tras el enfrentamiento en la cabaña del camping, donde residían en aquel momento, mientras la madre se encontraba tumbada en el sofá, el condenado cogió un cuchillo de cocina de 30,5 cm y 20 cm de hoja y le asestó tres puñaladas en el tórax. La madre, que se hallaba en estado de intoxicación etílica, trató de defenderse colocando con brazos, mientras que este le asestó 13 puñaladas más en el tórax y en la cavidad del corazón hasta que la mujer falleció.

Mientras la mujer agonizaba en el suelo, el matricida llamó al 112 y confesó los hechos. Después llamó a su hermano mayor y le dijo "la he liado que flipas. He matado a la mamá. Está en el suelo muerta y no se mueve. Le he pegado seis puñaladas". El hermano le dijo que iba para allí, a lo que el acusado le contestó: "¿Para qué? Ya he llamado a la policía y la ambulancia viene de camino".

Relación tóxica

La relación entre madre e hijo "era tormentosa desde siempre", según manifiesta la abogada, algo que confirmaron su hermano mayor, el padre y una de las tías, quienes describían al acusado como una persona "introvertida", "fría" y "muy agresiva". "Desde los 12 años siempre le ha hecho la vida imposible a mi madre, le ha pegado y robado", confesaba el hermano.

El acusado se acogió a su derecho a no declarar. Eso sí, su hermano testificó que le llegó a preguntar días antes cómo podía hacer para matar y robar a una persona que tenía 400.000 euros, pudiendo esta persona ser su madre, que acababa de cobrar una herencia.

En la única visita que le hizo en prisión, al preguntarle por qué lo había hecho, el asesino le contestó que su madre "lleva veinte años tocándome los huevos". No mostraba remordimiento y parecía que no le importaba lo que había hecho", señaló.