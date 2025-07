Uno de los condenados por la agresión sexual grupal a una menor en la Vall d'Albaida ha sido detenido en Bulgaria

Uno de los violadores condenados por la agresión sexual en manada a una niña de 14 años durante la celebración de un cumpleaños en la Vall d'Albaida (Valencia) en septiembre de 2020, Stefan Simeonov, sobre el que pesaba una orden internacional de detención, ha sido detenido en Bulgaria, su país de origen.

Así lo recoge 'Levante-EMV', que apunta que esta información ha sido recibida por la sección quinta de la Audiencia de València, que había ordenado su detención y la del otro condenado, Simeon Stefanov, después de tener constancia de que habían escapado para eludir el cumplimiento de las condenas a 12 y 20 años de prisión, respectivamente.

Las autoridades alemanas identificaron hace un par de semanas a Stefan Simeonov. No obstante, solo les constaba que había una "solicitud de identificación", por lo que le dejaron ir. Los magistrados españoles, que recibieron esta última información, no ordenaron su arresto de inmediato y esperaron al lunes 7 de julio, ya que ese día se había convocado la comparecencia de prisión para los dos condenados, la vista donde se iba a decidir si enviarlas ya a prisión o si permitirles esperar en libertad provisional la firmeza de la sentencia.

Como era de prever, ninguno se presentó. Por ello, un día después, la sección quinta ordenó la detención e ingreso en prisión de ámbito nacional para ambos y, a mayores, la orden europea de detención para Stefan Simeonov, con extensión internacional. No se decretó la internacional para el segundo fugado porque no lo habían pedido en ese momento ni la acusación particular, ni la Fiscalía, según la fuente local citada.

La identificación de Stefan Simeonov en Alemania y su arresto en Bulgaria

La identificación de Stefan Simeonov en territorio alemán, tras cruzar la frontera desde Austria, fue sobre las 21:30 horas del 2 de julio en la zona de Hörbranz. La patrulla de la Policía de Fronteras de Bavieran no tenía datos de que sobre él pesaba una condena de 12 años de prisión por una violación grupal ni de que no podía salir de España. Sin embargo, observaron datos llamativos.

Stefan conducía el coche de su padre, que iba de copiloto, y atrás iba su madre y su novia. Dijo que iban a Bulgaria a ver a su familia. Pero no pudo explicar por qué llevaba un volumen de ropa tan grande ni por qué había tomado una ruta en la que tenía que hacer 300 kilómetros más de lo habitual (se dirigía de la capital de la Vall d'Albaida a Haskovo). A pesar de las contradicciones, los agentes tuvieron que dejar marcharle.

El condenado siguió su recorrido con su familia, hasta que las autoridades de Bulgaria han procedido a su arresto, atendiendo la orden de detención de la Audiencia de Valencia. Ahora se encontraría en un centro policial y, tras las gestiones pertinentes, sería extraditado.