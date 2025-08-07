La demanda internacional impulsa los precios en la Costa Blanca, donde el metro cuadrado ronda ya los 2.500 euros

En municipios como Teulada, Orihuela o Calpe, los compradores extranjeros superan hasta el 87% de las operaciones inmobiliarias

AlicanteLa provincia de Alicante se ha convertido en el principal foco de interés para los ciudadanos extranjeros que buscan adquirir una vivienda en España. De hecho, en algunas localidades las compras por parte de foráneos superan ampliamente a las realizadas por residentes nacionales.

En municipios como Teulada, los compradores extranjeros representan ya el 87% de las operaciones inmobiliarias; en Orihuela alcanzan el 84% y en Calpe, el 78%. Así lo informa en video Jeroni Alvado y B. Agost.

Los precios se multiplican por tres

Este auge en la demanda internacional ha provocado una escalada de precios en la Costa Blanca en los últimos años. Se estima que adquirir una vivienda en esta zona puede resultar hasta tres veces más caro que hace una década. El precio medio por metro cuadrado ronda ya los 2.500 euros, lo que ha generado un creciente problema de acceso a la vivienda para la población local, al tiempo que alimenta un mercado inmobiliario cada vez más enfocado al cliente extranjero.

"El precio de estas propiedades se ha triplicado prácticamente en los últimos años. El mínimo ronda los 500.000 euros, pero muchas casas alcanzan fácilmente los dos millones", explica Paco Moncholí, director de MP Inmobiliaria. Zonas como Moraira o Jávea, especialmente codiciadas, registran precios medios que oscilan entre el millón y el millón y medio de euros por vivienda.

La Costa Blanca en su conjunto -con localidades como Altea, Torrevieja, Calpe o Benidorm- se ha convertido en un imán para compradores europeos con alto poder adquisitivo, atraídos por el clima, la proximidad al mar y la calidad de vida. "En Calpe, el 78% de las propiedades vendidas en 2024 fueron adquiridas por extranjeros. Los pocos españoles que aún viven allí son, en su mayoría, personas que compraron hace muchos años", añade Moncholí.

El mercado nacional, por el contrario, se concentra cada vez más en las zonas de interior de los municipios, donde los precios siguen siendo algo más accesibles. "La mayoría de nuestros clientes son europeos. Es un mercado en pleno auge. En Orihuela Costa, cualquier vivienda que se construye, al precio que sea, se vende", afirma Belén González, directora de ventas de la inmobiliaria Gessicon.

Este fenómeno ha dado lugar a una transformación progresiva del perfil residencial de la costa alicantina, donde la inversión extranjera continúa marcando el ritmo del mercado, desplazando en muchos casos a la población autóctona y tensionando los precios en toda la región.