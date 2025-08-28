La víctima manipulaba un artefacto en las instalaciones

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha decretado luto oficial durante toda la jornada del jueves

AlicanteEl municipio de Redován (Alicante) ha amanecido conmocionado tras la explosión registrada este jueves por la mañana en las instalaciones de Pirotecnia Ferrández, que ha provocado la muerte de Manuel Ferrández Ruiz, socio y trabajador de la empresa, así como miembro de la familia propietaria. Según ha confirmado el Ayuntamiento, la deflagración se produjo cuando manipulaba un artefacto en una caseta destinada a la transformación de artículos pirotécnicos.

La fuerte explosión, ocurrida en torno a las 09.30 horas, ha sido escuchada por numerosos vecinos que alertaron al 112. Al lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, servicios de emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que han logrado controlar el fuego generado tras el estallido.

El CICU ha confirmado que un segundo trabajador, de 57 años, resultó herido y fue trasladado al Hospital de la Vega Baja, aunque su estado no reviste gravedad.

El accidente de este jueves es la segunda explosión registrada en una pirotecnia de la provincia de Alicante en 2025. El pasado 6 de marzo falleció Pedro Luis Sirvent, propietario de la empresa Hermanos Sirvent, tras otro siniestro en las instalaciones ubicadas en la partida de Fontcalent, en Alicante.

Luto oficial en Redován

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha decretado luto oficial durante toda la jornada del jueves, con las banderas a media asta en los edificios municipales y la suspensión de todos los actos institucionales festivos. Entre ellos, un concierto previsto en el marco de las fiestas patronales.

“Es un día triste para nuestra localidad”, ha declarado la regidora, la prioridad ahora es “atender a la familia de la víctima en todo lo que sea necesario” y lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, pidiendo respeto y evitando especulaciones.

El Ayuntamiento emitió un comunicado en el que trasladó su pésame a la familia y allegados de Ferrández Ruiz, y expresó “todo el apoyo del pueblo de Redován en estos momentos de profundo dolor”.