ValenciaVivir rodeado de naturaleza, en un tranquilo pueblo de menos de 1.000 habitantes, esa es la propuesta de la ONG Hogares Compartidos, que está seleccionando a cuatro personas para compartir un piso en Montesa, una localidad del interior de Valencia, elegida entre los "pueblos mágicos de España".

Los requisitos son tener más de 60 años, no tener una vivienda en propiedad y contar con bajos ingresos. Es la propuesta de la ONG valenciana Hogares Compartidos, que lleva trabajando desde 2013 para proporcionar una solución habitacional asequible a personas mayores que no tienen la posibilidad de alquilar o comprar un inmueble en el que vivir.

En la actualidad, la asociación cuenta con 15 pisos en Valencia en los que viven 60 personas. "Nosotros contactamos con los propietarios para que conozcan nuestro proyecto y que nos alquilen sus viviendas a un precio más económico para poder acoger a estas personas", Amparo Azcutia, trabajadora social de la ONG, que explica que "estas personas pagan un porcentaje de sus ingresos y a cambio nosotros nos encargamos de pagar los alquileres, los suministros y el mantenimiento. Además, les ofrecemos apoyo psicológico, ayudas para realizar trámites administrativos y bancarios, también les buscamos actividades para que puedan disfrutar de tiempo de ocio y para que se mantengan activos".

En una de estas viviendas, José y Carmen comparten vivienda junto a otro compañero. A sus 62 años, Carmen lleva ya algo más de un año en el piso. Con una pequeña pensión por incapacidad, era imposible para ella acceder a un piso. "Cobro 639´10 euros, con esa cantidad qué haces. Entonces conocí a Hogares Compartidos y ha sido como si me tocara la lotería. No solo es el piso, es también la gente de la ONG que siempre están pendientes de nosotros, nos sentimos arropadísimos", asegura.

A la ayuda de la asociación, se suma la experiencia de convivir con otros compañeros. "Llevamos nuestro orden, nos organizamos las tareas y siempre con una sonrisa. También tenemos nuestros ratos de soledad y nos respetamos unos a otros", explica.

A esta vivienda se unió hace poco más de un mes José, a sus 77 años se vio sin un lugar donde vivir y sin ninguna posiblidad de pagarlo. "Tenía problemas económicos por culpa mía. Lo he hecho mal en esta vida. Cuando eres joven no piensas que puede llegar este momento y llega", señala.

Unos amigos le pusieron en contacto con la ONG y le ofrecieron la posibilidad de acceder a un piso. "Soy un principiante, pero por ahora la convivencia es fabulosa. Estoy muy a gusto con los compañeros y desde el primer momento me sentí como si llevara toda la vida con ellos", afirma.

Escalada de los precios del alquiler

La subida continua de los precios del alquiler en Valencia hace imposible que la ONG encuentre nuevas viviendas en la ciudad. "Tenemos pisos que estamos pagando unas rentas muy bajas y tenemos miedo de que los propietarios nos rescindan el contrato. Antes podíamos pagar 200 o 300 euros por un piso de 500, pero ahora nos ofrecen pagar unos 1.000 euros que se alquilan por 1.700 o más, pero sigue siendo imposible para nosotros", explica Amparo Azcutia.

Ante esta situación, la ONG ha puesto sus ojos en pueblos donde los precios son más bajos y pueden seguir realizando su proyecto. "Valencia es inviable y hemos tenido que apostar por el medio rural".

Una apuesta que ha encontrado en Montesa, un pueblo a 70 kilómetros de Valencia, una vivienda donde acoger a cuatro personas, que están seleccionando en estos momentos. "No todo el mundo se quiere trasladar a un pueblo, pero hay personas que interesadas en vivir en el medio rural y a ellos está destinada esta propuesta".

Un proceso de selección que se va a realizar durante los meses de septiembre y octubre y las personas interesadas solo tienen que contactar con la ONG Hogares Compartidos para incluirles en este proyecto o en otros futuros.