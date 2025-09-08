El autor del crimen de Alicante, ante el juez: "Soy responsable de los hechos y del daño causado"

Detenido un matrimonio en Alicante acusado de convivir dos meses con el cadáver de quien los acogía

Compartir







AlicanteUn hombre diagnosticado de un trastorno de personalidad y esquizofrenia y acusado de matar a cuchilladas a su inquilina y convivir con su cadáver durante casi un mes en una vivienda de Alicante ha reconocido los hechos ante el jurado popular que le juzga por el delito de asesinato.

En una escueta declaración, en la que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de las partes, el procesado ha admitido los hechos y ha alegado que no sabía lo que hacía cuando ocurrió el suceso.

PUEDE INTERESARTE Una mujer convive 20 días con el cadáver de su hermana en su casa de Alicante

"Soy responsable de los hechos y del daño causado. Esta persona me hizo la vida imposible y yo no tenía tratamiento, estaba bastante abandonado”, ha dicho. Acto seguido ha añadido que la mujer, de 66 años y nacionalidad extranjera, le "maltrataba cada día más”, por lo que, según ha expuesto, él se recluía con la supuesta intención de no estar con ella.

El crimen: la apuñaló 16 veces y vivió con el cadáver desangrado

El crimen se produjo el 29 de agosto de 2023 en el domicilio en el que residía el acusado, quien había alquilado una habitación a la víctima. La Fiscalía sostiene, en su escrito de acusación inicial, que el procesado mató a su inquilina con la ayuda de un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja y de un martillo, abordándola en el pasillo de la vivienda, situada en una calle del centro de Alicante.

PUEDE INTERESARTE Los detenidos por el cadáver descuartizado en Alicante declaran que lo encontraron muerto en la cama

La mujer falleció desangrada como consecuencia de las heridas provocadas: hasta 16 puñaladas en distintas partes del cuerpo como la espalda y el tórax. Después, el hombre le ató las manos y los pies, y arrastró el cuerpo hasta la habitación interior de la vivienda, donde lo cubrió con bolsas de basura y un edredón.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En los días posteriores hizo vida normal sin contar lo sucedido, hasta que el 24 de septiembre de ese año llamó al número de emergencias de la Policía Nacional para relatar que se había producido un accidente, que había matado a su inquilina y que tenía intención de entregarse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Fiscalía solicita para el acusado la pena de 12 años de prisión, además de 5 años de libertad vigilada, por un delito de asesinato con la agravante de alevosía, al considerar que atacó a la víctima de forma sorpresiva, aprovechando la “confianza” de su relación de convivencia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, eleva la petición hasta los 21 años de cárcel por el mismo delito de asesinato, aunque, además de la agravante de alevosía, también considera que concurrió la de ensañamiento.

Mientras, el abogado del procesado ha anticipado su petición de libre absolución al sostener que este actuó con sus capacidades volitivas e intelectivas anuladas por completo como consecuencia de la enfermedad que sufre, de modo que cabía aplicarle la eximente completa porque “no sabía lo que hacía”. El juicio prosigue mañana martes con la prueba pericial.