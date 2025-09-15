Carlos Plá 15 SEP 2025 - 11:11h.

Tras permanecer oculto dos semanas en una vivienda, el "Méxicano" se ha entregado después de disparar tres veces a otro hombre que resultó herido de gravedad

ValenciaEl presunto autor de los tres disparos que dejaron gravemente herido a un hombre en Alfafar, se ha entregado este lunes por la mañana en la comandacia de la Guardia Civil de Valencia.

Después de dos semanas fugado y escondido en una vivienda, ha acudido este lunes a primera hora al cuartel de la calle Patraix acompañado de su abogado.

El hombre consiguió huir del lugar donde se produjo el tiroteo junto a otro hombre, que ya se entregó a la Guardia Civil y que permanece en prisión, esquivando el fuerte dispositivo establecido por las fuerzas de seguridad.

Tres disparos con una escopeta

El "Méxicano" disparó hasta en tres ocasiones con una escopeta a otro hombre, al que propinó además varios golpes con la culata del arma en la cabeza y dejarlo tirado en la calle gravemente herido. Los disparos se produjeron después de que el tirador y la víctima discutieran, ya lo habían hecho el día anterior, y tras amenazarlo con un machete.

Un familiar de la víctima le atendió en plena calle y le practicó un torniquete que pudo salvarle la vida. El herido, tras salir del coma inducido, continúa ingresado en el Hospital La Fe de Valencia donde se recupera de las lesiones de gravedad sufridas como consecuencia de los impactos de bala sufridos en la pierna, el glúteo y el hombro.