Los investigadores tratan de aclarar porque la joven de 28 años se fue al monte de madrugada

La extraña desaparición de Beatriz G. A., en Oliva, Valencia

El cadáver de Beatriz Guijarro, desaparecida el pasado agosto en Oliva, ha sido hallado calcinado esta semana. A pesar de su estado, la autopsia ha confirmado que es ella. No obstante, el hallazgo del cuerpo no ha resuelto el caso, sino que ha sumado nuevas incógnitas.

Cómo llegó Beatriz Guijarro a esa zona de difícil acceso. Murió accidentalmente o se podría hablar de homicidio. Porque iba sola, porque su cuerpo estaba quemado.

Hasta ahora se sabe que la mujer de 28 años fue grabada por cámaras bar de Oliva el día de su desaparición.

Qué hizo Beatriz Guijarro la noche de su desaparición

Antes había estado con su novio, de quien se despidió como si fuera a su casa, sin planes de volver a salir aquella noche.

En cambio, según captaron las imágenes, Beatriz acudió a la casa de su tía segunda, donde también estaba un conocido de ambas. Beatriz se fue con él al otro punto de Oliva, hasta las casi 07:00 de la mañana del 9 de agosto, según declaró el hombre a los investigadores.

El cadáver de Beatriz fue hallado calcinado por unos excursionistas en la montaña de la Creu, en una zona próxima al lugar donde fue vista por última vez, en una zona de difícil acceso.

Los investigadores barajan la posibilidad de que la mujer sufriera una caída y se golpeara. En ese caso sería una muerte accidental.

La carbonización del cadáver podría explicarse porque en la zona donde ha sido hallado se produjo un incendio forestal el pasado septiembre, un fuego intencionado que empezó tras una rencilla vecinal.

Sin embargo, los investigadores, agentes de homicidios de la Guardia Civil de Valencia, barajan la posibilidad de que Beatriz decidiera volver a casa paseando por el monte porque se encontrara mal. En ese caso, se le podría imputar al amigo que estuvo con ella aquella noche un delito de omisión del deber de socorro, penado con cárcel.