La Policía y la Guardia Civil investiga la desaparición de Beatriz G. A., la joven cuyo rastro se perdió el 9 de agosto en Oliva, Valencia

Alerta en Oliva, en Valencia: buscan a Beatriz, una joven de 28 años desaparecida

Oliva, ValenciaEl Equipo de Policía Judicial de Gandía continúa investigando la desaparición de Beatriz G. A., la joven de 28 años cuyo rastro se perdió el pasado 9 de agosto en la localidad de Oliva, en el sureste de la provincia de Valencia.

Todo lo que envuelve a esta desaparición son interrogantes que, ahora, la Policía Judicial de Gandía trata de esclarecer. Desde el pasado sábado 9 de agosto, ni la familia ni el entorno de Beatriz tienen noticias sobre esta madre de dos hijos desaparecida.

Beatriz, una joven de 28 años desaparecida en Oliva desde hace más de un mes

La asociación SOS Desaparecidos activaba la alerta de búsqueda urgente en las redes sociales. A través de una publicación, la asociación denunciaba que se trataba de un caso de una desaparición de "alta vulnerabilidad".

SOS Desaparecidos difundía un cartel con una imagen y una descripción de la joven para tratar de dar con ella. Bea, como es conocida, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión física normal, tiene el pelo castaño y rizado, los ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Alerta por la desaparición de Bea en Oliva

Medios locales, como 'Cope Valencia', apuntan a que el rastro de la joven se perdió el pasado viernes 9 de agosto. Más de un mes después, la Policía Judicial de Gandía continúa investigando esta extraña desaparición. Por ahora, no hay información sobre las circunstancias en las que se esfumó su pista y lo único que se conoce es que la joven estuvo horas antes con su pareja de la que se despidió como pudieron grabar varias cámaras de la zona.

Tras despedirse de su pareja, Bea regresó a la casa de su madre donde vivía con sus dos hijos, se cambió de ropa y volvió a salir a la calle, como demuestran las imágenes de seguridad de varios bares de la localidad valenciana. Desde entonces, nada se sabe de esta joven de 28 años.

El rastro de la joven se perdió en Oliva, pero desde las autoridades y los investigadores se ha pedido atención y colaboración con otros municipios colindantes de la zona.

La última vez que se vio a Beatriz

Juanjo, la pareja de Beatriz que está colaborando en todo momento con los investigadores, ha concedido unas palabras al medio de comunicación 'Levante-EMV' en las que ha explicado qué ocurrió el día de la desaparición de esta joven.

"Fue como cualquier otra noche. Ni ella estaba más nerviosa, ni ansiosa, ni preocupada. Estaba totalmente normal", comenta el hombre que ahora se pregunta dónde puede estar su pareja.

Según recoge el medio de comunicación anteriormente citado, Juanjo no fue la última persona en ver a Beatriz ya que cuando la joven acudió al domicilio de su madre para cambiarse de ropa pudieron verla su hermano y su cuñada.

Además, la Guardia Civil ha confirmado que, cuando Beatriz salió del domicilio de su madre, también fue vista por un amigo de su pareja. "Un amigo mío la vio junto con la prima de su madre muy cerca de donde vive esa familiar. Era cerca de la una", explica el hombre.

Por eso, Juanjo se pregunta qué le llevó a salir de nuevo de casa cuando se despidió de él: "A mí no me dijo que fuera a salir otra vez o que hubiera quedado. Cuando nos despedimos, fue para irnos cada uno a su casa".

No obstante, Juanjo ha pedido que se respete la investigación y que no se lancen hipótesis ni rumores en estos momentos tan cruciales en la investigación que intenta dar con el paradero de Beatriz.

¿Cómo aportar información sobre Beatriz?

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).

Además, si tienes cualquier información sobre Beatriz o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.