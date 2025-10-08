Carlos Plá 08 OCT 2025 - 15:57h.

Permiten la monitorización en tiempo real de parámetros meteorológicos como la temperatura, el viento y las últimas lluvias registradas

AEMET advierte de la llegada de Alice, una DANA “de gran impacto” con "lluvias muy fuertes": “Puede haber inundaciones y crecidas repentinas”

ValenciaCuando faltan unos días para que se cumpla el primer aniversario de la DANA que arrasó la provincia de Valencia y causó 229 fallecidos, el ayuntamiento de Alaquàs, uno de los municipios afectados, ha instalado en sus calles 12 cabinas de teléfono inteligentes que ofrece a los vecinos una información muy valiosa en caso de que se produzcan alertas meteorológicas o cualquier otra emergencia. "Queríamos que estuvieran en marcha antes de la época de lluvias y lo hemos conseguido. De hecho, ya se utilizó durante las fuertes precipitaciones de la semana pasada. Además, me consta que otros pueblos afectados por la DANA están interesados en este sistema", explica Toni Saura, alcalde de Alaquàs.

Los Cabinpaq permiten la monitorización en tiempo real de parámetros meteorológicos, calidad del aire, radiación UVA, contaminación acústica o polen ambiental. Además, cuentan con una pantalla táctil interactiva con un mapa de situación y funcionan como puntos de información. "En tiempo real se puede ver la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica y los registros de las últimas lluvias. Los vecinos se pueden conectar online para tener esa información", señala el alcalde.

Las propias cabinas son estaciones meteorológicas que miden la pluviometría o los niveles de polen. "Los vecinos se pueden conectar y tener toda la información antes de salir de casa", asegura Saura.

El ayuntamiento trabaja además en la instalación de otro sistema de comunicación por radiofrecuencia conectados a unos altavoces para emitir información a los vecinos. "Solo se utilizaría para mensajes de emergencias. Funcionarán con placas solares y se podrán utilizar si se pierde el suministro eléctrico como ocurrió durante la DANA".

Cabinas del siglo XXI

Bautizadas como las cabinas del siglo XXI, cuentan además con cámaras 360º. "Las hemos colocado en puntos de mucho tránsito como instalaciones municipales o colegios públicos porque está demostrado que en los lugares donde se instalan mejora la seguridad.

Otros servicios que ofrecen son: conexión Wi-Fi gratuita, repetidor de red 5G, teléfono de atención a víctimas de violencia de género, cancelación de tarjetas de crédito, cargador universal de teléfonos móviles o taquillas para la recogida de paquetes. y cámara 360º para mejorar la seguridad vial y de los peatones.

Por si fuera poco, estas cabinas no han tenido ningún coste para el ayuntamiento y a cambio la empresa que las ha instalado ha recibido una concesión para utilizar el espacio como taquillas para productos de venta online.