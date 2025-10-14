Valencia acoge las Jornadas sobre riesgos naturales y gestión de emergencias del 'Proyecto Ernesto Fuster'

Gonzalo Barquilla 14 OCT 2025 - 18:46h.

Valencia acoge el 14, 15 y 16 de noviembre las Jornadas sobre riesgos naturales y gestión de emergencias del 'Proyecto Ernesto Fuster'

Los desastres naturales a los que nos enfrentaremos a medio plazo: "La situación es alarmante"

El Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias de Valencia será el escenario, durante tres días consecutivos (14, 15 y 16 de noviembre), de las Jornadas sobre Emergencias por Riesgos Naturales – Proyecto Ernesto Fuster. El objetivo principal de este encuentro es sensibilizar y formar a la población sobre los riesgos naturales y la gestión de emergencias, proporcionando conocimientos sobre prevención, preparación, respuesta y recuperación ante estos fenómenos, según indican los organizadores. Además, las jornadas fomentan la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y cuentan con un componente solidario, ya que la inscripción se realiza mediante la entrega de alimentos no perecederos destinados a su donación a una entidad benéfica local.

El programa, con el que también se ha volcado la asociación SOS Desaparecidos, combina sesiones teóricas, mesas redondas y actividades prácticas, con un formato principal de ponencias magistrales de 45 minutos seguidas de 15 minutos de debate, favoreciendo el intercambio de experiencias entre profesionales de la seguridad, la protección civil, la salud, la educación y la ciudadanía. También se habilitarán espacios de descanso y networking para propiciar el contacto directo entre ponentes, instituciones y asistentes, creando sinergias y futuras colaboraciones. Las jornadas contarán con la participación de expertos de primer nivel procedentes de los ámbitos académico, técnico y operativo, garantizando una visión multidisciplinar.

Tal y como explican los organizadores, durante las sesiones se abordarán temas de gran actualidad y relevancia social, como la gestión integral de riesgos naturales, el cambio climático, la resiliencia institucional y comunitaria, la respuesta psicológica ante catástrofes, la coordinación entre organismos de emergencia y el papel de las ONG y fuerzas de seguridad. También se presentarán casos reales de referencia nacional e internacional, como la DANA de Valencia (2024), la erupción del volcán Tajogaite en La Palma (2021) y los incendios forestales en Chile. En este contexto, se subraya la necesidad de fortalecer el papel de las Policías Locales (PPLL) en situaciones de crisis, destacando su proximidad, capacidad de reacción inmediata y conocimiento del territorio como ventajas estratégicas para la prevención, contención y recuperación ante emergencias.

Medidas urgentes para lidiar con el cambio climático

El proceso actual de cambio climático, especialmente en el litoral mediterráneo español, será otro de los ejes de debate. Los expertos expondrán que esta región constituye un “hotspot” mundial de cambio climático, con pérdida de confort térmico, precipitaciones irregulares y eventos atmosféricos extremos cada vez más frecuentes. El calentamiento de las aguas del Mediterráneo agrava este fenómeno, generando importantes pérdidas económicas y humanas, lo que obliga a activar medidas de adaptación urgentes para reducir su impacto. Asimismo, se abordará la importancia de la Directiva Europea 2007/60/CE sobre la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones, que establece los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) basados en los ejes de prevención, protección, preparación y recuperación, priorizando las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSIs) y promoviendo la resiliencia y la convivencia con el agua.

Las jornadas también destacarán la agilidad de las ONG ante catástrofes, cuya independencia les permite actuar rápidamente, siempre bajo la coordinación y autorización de las autoridades competentes. Otro de los temas que se tratará es la importancia del dinero en efectivo como servicio esencial, equiparable a la electricidad o el transporte. Se recordará que el Banco Central Europeo reconoce su valor para garantizar inclusión, libertad y resiliencia, mientras que la Plataforma Denaria propone un plan nacional de protección del efectivo con medidas legislativas y educativas que aseguren su acceso y lo consoliden como un derecho ciudadano.

El evento culminará el domingo por la mañana con una Jornada de Puertas Abiertas, en la que distintos cuerpos e instituciones mostrarán sus medios, vehículos y capacidades de intervención mediante exposiciones y demostraciones prácticas, acercando al público la gestión de emergencias y promoviendo una cultura de autoprotección. Entre las ponencias destacadas, se incluye la intervención de María Belón, quien compartirá su experiencia de supervivencia al tsunami de Tailandia en 2004 (una historia real que inspiró la película 'Lo Imposible'), transmitiendo un mensaje de resiliencia, superación y esperanza ante la adversidad.