El club valenciano ha decidido que se juegue el partido sin público para garantizar la seguridad de los espectadores y de los propios trabajadores

Los servicios mínimos durante la huelga general del 15 de octubre en Madrid: ¿cómo afectará al transporte público o gasolineras?

Compartir







ValenciaEl Valencia Basket disputará el encuentro de este miércoles (20.30 horas) ante el Hapoel IBI Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 4 de la Fase Regular de la Euroliga, a puerta cerrada, ya que el club cree "conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad y apostar por la decisión 'menos mala'", ha explicado en un comunicado.

"Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el Club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", avanza la entidad en su página web.

PUEDE INTERESARTE La historia de Haitham Salem, el regreso del preso palestino que no encontró a nadie vivo para abrazar

El Valencia Basket explica que "ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido", y reconoció que, "en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos". "Pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la familia 'taronja' y apostar por la decisión 'menos mala'", zanja el comunicado.

Cuatro manifestaciones

Para este miércoles se ha programado una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino. En esta jornada, están previstas cuatro manifestaciones en Valencia. La principal ha sido convocada por CGT a las 12 horas en la Estació del Nord de Valencia. Mientras, que ante el partido del Valencia Basket contra el Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena hay convocada una protesta frente al estadio a las 18 horas.

Incidentes de la Vuelta ciclista

La entidad 'taronja' ya anunció que no vendería entradas para el encuentro, aunque no se conocía si los 11.000 abonados del club podrían asistir al partido frente al conjunto israelí, después de las manifestaciones propalestinas en otros eventos deportivos como La Vuelta este verano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Valencia Basket anuncia ahora que se jugará a puerta cerrada, apenas dos días después de que La Laguna Tenerife y Baxi Manresa también comunicaran conjuntamente que sus partidos de esta semana contra Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalem, equipos de Israel, en el Santiago Martín y el Nou Congost se jugarán a puerta cerrada.