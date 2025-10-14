Transportes públicos, educación, sanidad o gasolineras son los sectores con mayores servicios mínimos decretados por la huelga de este 15 de octubre

Los motivos por los que se mantiene la huelga general a pesar de haber acuerdo de paz: "Se hace más necesaria que nunca"

Ya se conocen los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga general del miércoles tanto en el conjunto del Estado como en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Los más importantes son los que afectan a los transportes públicos así como a la educación, la sanidad y, puntualmente, las gasolineras.

El establecimiento de los servicios esenciales corresponde a la autoridad administrativa competente, en función del sector y del alcance de la huelga. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional enfatizan la obligación de motivación, proporcionalidad y notificación a las organizaciones sindicales de cualquier restricción adoptada, permitiendo su control ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Servicios mínimos a nivel nacional

Estaciones de servicio y postes marítimos: funcionamiento de un 20 % de las instalaciones inscritas en el Censo del Ministerio, garantizando cobertura en zonas estratégicas.

funcionamiento de un 20 % de las instalaciones inscritas en el Censo del Ministerio, garantizando cobertura en zonas estratégicas. Sector Eléctrico: 100 % de la capacidad de generación y personal mínimo requerido según la operatividad y seguridad.

100 % de la capacidad de generación y personal mínimo requerido según la operatividad y seguridad. Transporte público de competencia estatal:

Cercanías (Madrid): 75 % de los servicios en horas punta y 50 % en horas valle.

75 % de los servicios en horas punta y 50 % en horas valle. Otros corredores de cercanías y media/larga distancia: Por regla general, 50–66 % según tramo horario y concurrencia con otros servicios.

Por regla general, 50–66 % según tramo horario y concurrencia con otros servicios. Sanidad estatal emergencias y suministros básicos: operatividad garantizada en servicios críticos como ambulancias, bomberos, protección civil y centros de atención de llamadas (112), con dotación variable, que oscila entre el 50 y el 100 % en función de la comunidad y sector.

Servicios mínimos por Comunidades Autónomas

Andalucía

Transporte: La Junta de Andalucía ha decretado el mantenimiento del 50 % de los servicios de transporte urbano e interurbano durante las horas punta (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00), y, al menos, un autobús o tranvía por línea fuera de ese horario. En servicios de cercanías, media y larga distancia, el 50 % será el mínimo garantizado, si bien podrá bajar al 10 % en trayectos con alternativas disponibles.

La Junta de Andalucía ha decretado el mantenimiento del durante las horas punta (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00), y, al menos, fuera de ese horario. En servicios de cercanías, media y larga distancia, el 50 % será el mínimo garantizado, si bien podrá bajar al 10 % en trayectos con alternativas disponibles. Sanidad y emergencias:

112 emergencias: servicios garantizados.

servicios garantizados. Servicios esenciales (abastecimiento y saneamiento de aguas, residuos, seguridad, centros de atención y residencias): plantilla equivalente a turnos de día festivo u horario reforzado en todos los turnos.

(abastecimiento y saneamiento de aguas, residuos, seguridad, centros de atención y residencias): plantilla equivalente a turnos de día festivo u horario reforzado en todos los turnos. Sector hidrocarburos: Las Estaciones de servicio funcionarán a un mínimo del 20 % en todas las provincias, incluidas instalaciones marítimas estratégicas.

Castilla-La Mancha

Educación no universitaria:

Escuelas Infantiles: ratio de 1 educador/a por cada 16 alumnos menores de un año, 1 por cada 26 entre uno y dos años, 1 por cada 40 entre dos y tres años.

ratio de 1 educador/a por cada 16 alumnos menores de un año, 1 por cada 26 entre uno y dos años, 1 por cada 40 entre dos y tres años. Colegios: 1 docente cada 3 unidades (agrupadas por cursos), incluyendo dirección y jefe/a de estudios como de plantilla obligatoria.

1 docente cada 3 unidades (agrupadas por cursos), incluyendo dirección y jefe/a de estudios como de plantilla obligatoria. IES: 1 docente por cada 6 grupos/unidades.

1 docente por cada 6 grupos/unidades. Centros de educación especial: 1 PT por cada 3 unidades.

1 PT por cada 3 unidades. Residencias escolares: jefe/a de residencia; personal mínimo de limpieza y servicios.

jefe/a de residencia; personal mínimo de limpieza y servicios. Transporte escolar: con acompañante garantizado en rutas de alumnado vulnerable.

con acompañante garantizado en rutas de alumnado vulnerable. Prestación asistencial y bienestar social

Personal mínimo: dirección y responsables en todos los centros base y residencias (mayores, discapacidad, menores).

En centros adscritos a Bienestar Social: personal correspondiente a un turno de día festivo en cada turno de trabajo.

en cada turno de trabajo. Sector hidrocarburos: 20 % de estaciones de servicio activas, técnicos de guardia en las principales localidades.

Castilla y León

Transporte

Servicios públicos interurbanos:

1 expedición de ida y vuelta por franja horaria (7-10 y 18-21h) cuando la ruta diaria tiene 1-3 expediciones.

2 expediciones por franja para rutas de 4-7 expediciones/día.

3 expediciones por franja para rutas con >7 expediciones.

Cercanías: 50 % en franjas de huelga, y 10 % fuera de los tramos señalados.

Sanidad y emergencias

Emergencias 1-1-2: Ilunion Emergencias operará con entre el 66% y el 86% del personal habitual en los distintos horarios, mientras que supervisores y técnicos mantendrán una dotación de entre el 50% y el 100%. La plataforma tecnológica tendrá un 50% del personal de apoyo en presencia o disponibilidad continua.

Ilunion Emergencias operará con entre el 66% y el 86% del personal habitual en los distintos horarios, mientras que supervisores y técnicos mantendrán una dotación de entre el 50% y el 100%. La plataforma tecnológica tendrá un 50% del personal de apoyo en presencia o disponibilidad continua. Educación no universitaria

Centros escolares públicos:

Centros con limpieza: 1 persona de servicio de limpieza por centro.

Comedor: 1 cocinero/a o ayudante de cocina.

Alumnado con necesidades especiales: 1 ayudante técnico y, de ser necesario, 1 enfermero/a.

Infantil: 1 técnico superior de educación infantil por unidad + responsable de centro.

Centros especiales, residencias y hogares: servicios mínimos de limpieza.

Sector hidrocarburos: Un 20 % de estaciones de servicio abiertas, técnicos de guardia regionales.

Cataluña

Transporte

Transporte público: 66 % de mantenimiento en Rodalies, metro, autobuses, tranvías y Ferrocarriles de la Generalitat , con distribución flexible por franja horaria, siempre que el total no lo supere.

, con distribución flexible por franja horaria, siempre que el total no lo supere. Sanidad

Centros de atención primaria y CUAPs: 25 % de plantilla.

Banco de Sangre y Tejidos: 50 %.

Urgencias, tratamientos oncológicos, radioterapia/quimioterapia: funcionamiento normal.

Servicios funerarios: 85 % recogida de difuntos, 50 % atención a familias.

Emergencias 112: 80 % de personal disponible.

Empresas de seguridad: 95 % en instalaciones críticas, 60 % en centrales de alarma.

Educación

No universitaria:

1 persona del equipo directivo por centro.

Infantil y primaria: 2 docentes por cada 4 clases.

Secundaria: 1 docente por cada 3 clases.

Educación especial, guarderías y comedores: 50 % de la plantilla.

Medios públicos: 50 % de la programación ordinaria y cobertura informativa de emergencia garantizada.

50 % de la programación ordinaria y cobertura informativa de emergencia garantizada. Sector hidrocarburos: 20 % de estaciones y técnicos operativos en todas las provincias.

Comunidad de Madrid

Transporte

Cercanías ferroviarias: 75 % de los servicios en hora punta y 50 % en hora valle.

75 % de los servicios en hora punta y 50 % en hora valle. Metros, autobuses urbanos/interurbanos: líneas de alta demanda al 50-60 %, líneas secundarias 30-40 % según demanda, siempre priorizando horarios de mayor afluencia (principio de refuerzo en franjas de máximo uso estudiantil y laboral).

líneas de alta demanda al 50-60 %, líneas secundarias 30-40 % según demanda, siempre priorizando horarios de mayor afluencia (principio de refuerzo en franjas de máximo uso estudiantil y laboral). Educación

Centros docentes: director/a y jefe/a de estudios presentes en todos los casos; un maestro por cada 50 alumnos en Infantil y Primaria.

director/a y jefe/a de estudios presentes en todos los casos; un maestro por cada 50 alumnos en Infantil y Primaria. Secundaria/Ciclos Formativos: un profesor más por cada 90 alumnos.

un profesor más por cada 90 alumnos. Centros ordinarios con NEE: un docente por cada 25 alumnos con necesidades especiales y un tercio de personal no docente con trato directo al alumnado.

un docente por cada 25 alumnos con necesidades especiales y un tercio de personal no docente con trato directo al alumnado. Centros rurales: un profesor por localidad.

un profesor por localidad. Zona de casas de niños: director/a de zona.

director/a de zona. Centros de educación especial: 1 docente cada 15 alumnos por turno.

1 docente cada 15 alumnos por turno. Sanidad

Centros hospitalarios: servicios mínimos equivalentes a fin de semana o festivo, con presencia de personal de guardia para todas las actividades urgentes.

servicios mínimos equivalentes a fin de semana o festivo, con presencia de personal de guardia para todas las actividades urgentes. Centros de salud (+4 médicos): dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras/os y un auxiliar administrativo por turno.

dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras/os y un auxiliar administrativo por turno. Centros de salud (menos de 4 médicos): 1 médico de familia, 1 pediatra, 1 enfermera y 1 auxiliar administrativo por turno.

1 médico de familia, 1 pediatra, 1 enfermera y 1 auxiliar administrativo por turno. Centros de Salud Mental: jefe/a de centro, un/a enfermero/a y un/a celador/auxiliar.

jefe/a de centro, un/a enfermero/a y un/a celador/auxiliar. Sector hidrocarburos: Un 20 % de estaciones abiertas garantizadas, y técnicos de guardia esenciales.

País Vasco

Transporte

Bizkaibus y transporte público: 30 % de los servicios ordinarios durante las horas de huelga, con mayor incidencia entre las 11:00 y 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

30 % de los servicios ordinarios durante las horas de huelga, con mayor incidencia entre las 11:00 y 15:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Otros servicios (autobuses, trenes, tranvías, funiculares, fluvial): también al 30 % del servicio ordinario programado.

también al 30 % del servicio ordinario programado. Sanidad

Hospitales: plantilla habitual de un día festivo para urgencias, cocina, reparto de comida, limpieza básica, y atención a personas hospitalizadas. Procesos de diálisis y oncológicos garantizados.

plantilla habitual de un día festivo para urgencias, cocina, reparto de comida, limpieza básica, y atención a personas hospitalizadas. Procesos de diálisis y oncológicos garantizados. Emergencias y PACs: funcionamiento al 100 %.

funcionamiento al 100 %. Atención primaria: régimen de sábado.

régimen de sábado. Centros de servicios de emergencias, meteorología y bomberos: plantilla de día festivo.

plantilla de día festivo. Educación

Centros docentes:

Un miembro del equipo directivo y un conserje por edificio/centro.

Un docente por etapa educativa (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP).

Para cada 100 alumnos en Infantil y Primaria se añade un profesor por cada etapa correspondiente.

En centros de educación especial, 50 % de la plantilla.

En la Universidad: un conserje por turno y exámenes se mantendrán.

Emergencias

SOS Deiak 112: 100 % de los servicios. Resto de personal de emergencia y seguridad vial al nivel de turnos de día festivo.

100 % de los servicios. Resto de personal de emergencia y seguridad vial al nivel de turnos de día festivo. Transporte sanitario: urgencias, diálisis y tratamientos oncológicos previstos.

urgencias, diálisis y tratamientos oncológicos previstos. Sector hidrocarburos: Un 20 % de estaciones activas, con especial atención en puntos estratégicos para emergencias y sanidad.

Galicia

Transporte

Transporte público interurbano : Se garantiza un 30% del servicio habitual en franjas horarias de mayor demanda (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00).

: Se garantiza un en franjas horarias de mayor demanda (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00). Transporte escolar : Se establece un 100% de servicio para alumnado con necesidades educativas especiales.

: Se establece un para alumnado con necesidades educativas especiales. Educación

Centros educativos públicos : Se garantiza la presencia de al menos una persona del equipo directivo por centro.

: Se garantiza la presencia de al menos por centro. Educación especial : Se establece un 100% de atención para alumnado con necesidades especiales.

: Se establece un para alumnado con necesidades especiales. Comedores escolares : Se asegura un mínimo del 50% del personal habitual .

: Se asegura un . Medios públicos de comunicación

Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) : Se garantiza la emisión de informativos principales (mediodía y noche), así como la cobertura de emergencias con un 40 % de la plantilla operativa en áreas críticas.

: Se garantiza la emisión de (mediodía y noche), así como la cobertura de emergencias con un en áreas críticas. Sanidad y emergencias

Centros hospitalarios : Se garantiza el funcionamiento de urgencias, UCI, quirófanos de urgencia y hospitalización con 100% del personal necesario .

: Se garantiza el funcionamiento de con . Centros de salud : Atención urgente asegurada con 50% del personal médico y de enfermería .

: Atención urgente asegurada con . Emergencias sanitarias (061): Operatividad total sin reducción de plantilla.

Sector hidrocarburos: se garantiza el suministro a servicios esenciales (hospitales, transporte público, emergencias) con un mínimo del 25% de la capacidad operativa.