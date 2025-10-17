Carlos Plá 17 OCT 2025 - 14:16h.

Metzi ha sido trasladada por carretera desde el parque valenciano al zoo húngaro de Sosto para reencontrase con Jambo, el macho que hizo el mismo viaje previamente

ValenciaLos traslados de animales siempre conllevan alta complejidad, todavía más si se trata del animal terrestre más grande que existe, un elefante africano y, especialmente, si es una hembra gestante.

Una compleja operación que ha implicado la movilización de transporte específico y equipos técnicos en cuidado animal del parque Valenciano y del Zoo de Sosto (Hungría) para asegurar el bienestar de Metzi, una hembra del parque valenciano en la fase central de su embarazo, para que pudiera reencontrarse con Jambo, el macho que realizó anteriormente el mismo trayecto.

El trabajo coordinado de veterinaria y cuidado animal de los dos parques de animales ha sido primordial. Tras un largo periodo de entrenamiento específico para acostumbrar a Metzi al enorme container construido ex profeso, acudió el personal de Sosto para conocer de primera mano y familiarizarse con la elefanta y, posteriormente, junto con los técnicos de Bioparc la acompañaron en su viaje hasta la que ya es su nueva casa.

Más de 2500 kilómetros cruzando cinco países

En total se cruzaron 5 países, recorriendo 2.529 km en dos días y medio en un convoy formado por un camión y dos vehículos de apoyo. En definitiva, toda una operativa profesional para controlar al máximo el estado de salud y bienestar de esta hembra tan querida por el equipo. Se ha escogido cuidadosamente el momento de esta actuación cuando se encuentra en los 14 meses de gestación, una fase central que permite efectuar el transporte con seguridad y sin que afecte a la cría, teniendo en cuenta que en esta especie se prolonga hasta los 20 - 22 meses, la más larga del reino animal.

En su nuevo hogar ha permanecido bajo la vigilancia de responsables de los dos parques, que ya colaboraron estrechamente en 2024, cuando se trasladó el macho Jambo. El reencuentro de ambos elefantes ha dejado entrañables imágenes y aporta confianza a la rápida y positiva adaptación. Además, desde el primer momento Metzi se unió a un grupo de hembras con las que está desarrollando una relación muy estrecha. Esta gestación es de gran valor en el programa de preservación de esta amenazada especie pues, bajo criterios científicos de viabilidad genética, acertadamente se determinó que el macho Tooth fuera el progenitor. El objetivo es formar un nuevo grupo de cría en el que Metzi es fundamental, siendo muy relevante que la cría nazca en esta nueva “familia”. Lo más importante ahora es que se le está aportando la seguridad y tranquilidad necesaria con el deseo de que una nueva vida siga aportando fuerza al trabajo de preservación y optimismo en el futuro del elefante africano.

Preservación de la especie

Parte del compromiso de Bioparc con la protección de la biodiversidad es la participación en cerca de 100 programas internacionales de preservación de especies amenazadas (EEP), entre los que se encuentra el elefante africano (Loxodonta africana), catalogado “En peligro” (el estatus previo a “crítico”) en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta entidad considera imprescindible abordar esta dramática situación con una estrategia de plan único (One Plan Aproach) que contempla la población de animales de estas especies en su totalidad, tanto la que se encuentra en sus hábitats silvestres como la que permanece bajo cuidado humano en los parques de animales, pues esta última puede ser vital para asegurar la supervivencia y disponer de un grupo suficiente y viable para una posible reintroducción. La exitosa implicación del parque valenciano y la Fundación BIOPARC ha tenido sus frutos con dos esperanzadores nacimientos, el de Makena hace dos años y después, el de Malik el pasado año. Además, de la preñez de la Metzi.