En Paiporta, zona cero de la DANA, murieron 56 personas ahogadas por el agua del barranco del Poyo

Primer aniversario de la DANA, en directo: los reyes, Mazón, Sánchez y Feijóo estarán en el funeral de estado en Valencia

La localidad de Paiporta fue una de las más afectadas por la tragedia, fue la zona cero de la DANA. En este pueblo valenciano murieron 56 vecinos. Su alcalde Vicent Císcar nos ha contado en el Informativo Matinal cómo están un año después.

P. El agua bajaba por el barranco del Poyo como no se había visto nunca, el nivel subió varios metros en solo unos minutos. ¿Qué recuerda de ese día?

R. Recuerdo que a las 5:27h de la tarde hice un vídeo de una barrancada como las habituales de cada otoño. El barranco del Poyo llevaba un metro y medio de agua y de repente, a las 18.15 h, la Policía me avisó que iban a cerrar los puentes porque el agua los saltaba.

En cuestión de una hora y cuarto el nivel de agua subió entre 10 y 12 metros. Es decir, iba tres metros y medio por encima del puente y esa inundación se fue extendiendo a los lados por las calles. También se había salido ya antes aguas arriba de Paiporta hacia los dos lados. Por la parte de atrás también entrada agua hacia los dos lados de la localidad.

P- Hoy es un día muy duro alcalde, un día de emociones y de rendir homenaje a los fallecidos ¿siguen los afectados recibiendo ayuda psicológica?

R- Hay muchos casos de necesidades psicológicas y de salud mental. El Ayuntamiento, la Generalitat y el estado central han reforzado los servicios de atención psicológica. Además, desde los servicios sociales del Ayuntamiento se atiende a todas las personas que necesitan ayuda psicológica.

Recordar hoy o cada vez que se produce un episodio de lluvias como hace un mes es bastante duro para las víctimas y para sus familiares. En Paiporta murieron 56 personas y eso son muchas personas que echan de menos a familiares y que no entienden lo que pasó.