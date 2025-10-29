Un año después el olor y el color del barro sigue en la memoria de todos

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón admite fallos en la gestión: "En algunos casos no fue suficiente”

ValenciaUn año después, Paiporta no olvida lo que pasó aquel fatídico 29 de octubre, su pensamiento está en los que han muerto. Su recuerdo esta hoy en cada una de las velas que decoran el barranco, vecinos como el marido de Caridad. “Se ahogó en mi casa y yo estuve cerca” recuerda con el alma todavía rota.

Hoy el olor y el color del barro sigue en la memoria de todos, “no puedes borrar de tu mente esos instantes”, afirma una superviviente.

Roberto es otro vecino de la zona que vivió ese momento con horror: "El estupor, el preocuparte por dónde están todos tus seres queridos".

"Necesitas dar lo mejor de ti"

Entre las historias de los afectados se encuentra el de una panadería que quedó destrozada. “Hemos llegado aquí decaídos, pero cuando ves entrar a la gente, necesitas dar lo mejor de ti"

Las muestras de agradecimiento hoy se multiplican en toda la zona cero.