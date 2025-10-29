Nuestro compañero Carlos López Briz nos cuenta cuándo supieron que "era la peor catástrofe natural de España con centenares de muertos"

Primer aniversario de la DANA, en directo | Pedro Sánchez: "Hoy es el día del compromiso con la Comunidad Valenciana"

Más de 80 municipios se vieron afectados por la DANA de hace un año. En muchos de ellos, todavía hoy se nota el impacto de la riada. No han recuperado la normalidad, su vida de antes. Nuestro compañero Carlos López Briz, responsable de la delegación de Informativos Telecinco en la Comunidad Valencia nos ha contado cómo vivieron ese día en la redacción.

"Hace justo un año a las 7.36 de la mañana, la Aemet activaba la alerta roja por lluvias en Valencia. Sabíamos que iba a ser un día complicado de trabajo, pero los compañeros que se desplazaron a la zona comenzaron a informar de una situación desconocida", cuenta Carlos López.

"Había coches acumulados en los barrancos, gente que no puede salir de su casa y una cantidad de agua desconocida que está cayendo y lo peor sería por la tarde, cuando a través de las redes sociales llegan las primeras imágenes de Utiel, después de Paiporta…", prosigue narrando un año después de la tragedia.

"Hubo compañeros desplazados en la zona, que se quedaron atrapados en la carretera A3, donde pasaron la noche atrapados en los coches y me contaron ya de madrugada que cuando el agua empezó a retirarse y empezó a salir el sol veían a centenares de personas deambulando sin sentido y coches volcados en los barrancos con luces encendidas. Era una situación desconocida para nosotros", explica.

"A partir de ahí, los compañeros empiezan a asistir a los primeros levantamientos de cadáveres en las cunetas y carretas y conocemos lo que nos temíamos que iba a ser la peor catástrofe natural de España con centenares de muertos", concluye.

Aquel 29 de octubre murieron 229 personas solo en la Comunidad Valenciana. Siete más murieron en Albacete y una en Málaga debido a la peor DANA que ha vivido España nunca.