Fuentes consultadas por El País aseguran que Carlos Mazón no será el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas.

Asociaciones de víctimas de la DANA se preguntan "qué reflexión" quiere Mazón cuando "debería dimitir"

Según fuentes consultadas por el de El País, Carlos Mazón, no se volverá a presentar, para el Partido Popular, a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

Tanto en Génova, la sede del PP nacional, como en la estructura valenciana, desde hace meses, trabajan en distintos escenarios para reemplazarlo; donde Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia, suena mucho en los rumores internos.

El futuro político de Mazón, sigue siendo incierto en medio de una gran incertidumbre, tanto judicial como política. La jueza de Catarroja, sigue investigando los hechos relacionados con el presidente valenciano y el lunes que viene, interrogará a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón almorzó el día del gran temporal.

A pesar de la evasión de un respaldo completo al presidente regional desde Génova la portavoz parlamentaria Esther Muñoz aclaró este jueves que la decisión es cosa del señor Mazón. Sin embargo Vox, insiste en su apoyo firme. El sostén brindado por el partido liderado por Santiago Abascal se estima clave para sostener una posible nueva investidura del PP en la Comunidad Valenciana complicando las maniobras internas asociadas con la gestión de la crisis.

Conforme al diario El País, Mazón planea comunicar el 5 de noviembre una tercera reestructuración del Ejecutivo autonómico al principio sin cambios relevantes aunque no se desecha la entrada de alguien allegado a Vicente Mompó.

Durante los meses recientes Mompó, de 38 años y presidente provincial del PP de Valencia, ganó un papel más importante, tanto política como mediáticamente. Él fue el protagonista de un desayuno informativo, al que asistieron importantes líderes del partido en la región.

Durante el aniversario de la dana concedió entrevistas, uno de los pocos lideres populares que lo ha hecho. En estas entrevistas se abstuvo de respaldar claramente la gestión de Mazón recalcando "los valencianos no decidimos cuándo un presidente dimite, sino qué presidente queremos".

Mompó resaltó mucho durante la jornada de la dana. Según El País fue al Centro de Coordinación Operativo Integrado Cecopi cuando comenzaron las peticiones de auxilio al 112 demandando que se despachasen con urgencia las alertas móviles. Su labor durante esta crisis y su postura más cautelosa lo han transformado en una opcion factible para el devenir del PP valenciano.

La actual alcaldesa de Valencia María José Catalá se cree otra aspirante posible, una opción validada por Génova. Su probable cambio a la política autonómica necesariamente provocaría un cambio en el liderazgo municipal. El Partido Socialista Obrero Español ha seleccionado a Pilar Bernabé que actualmente es delegada del Gobierno como sucesora.

La decisión final sobre la candidatura del Partido Popular valenciano se confirmará en el congreso regional, cuyo programa sigue sin determinarse. La jefatura del partido a nivel nacional, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, se ocupará de fijar los tiempos. Inicialmente, la idea era hacerlo en 2016, previni�éndose a las elecciones autonómicas de 2017, pero las tensiones presentes sobre Mazón podrían forzar a avanzar los plazos.